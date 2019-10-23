Подтверждена корректность работы JMS с УЦ Notary-Pro 2.7

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Сигнал-КОМ», разработчик средств криптографической защиты информации (СКЗИ), приложений и сервисов на их основе, провели тестовые испытания на совместимость своих продуктов.

В ходе тестирования была подтверждена корректность работы корпоративной системы управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) разработки компании «Аладдин Р.Д.» с удостоверяющим центром (УЦ) Notary-Pro версии 2.7. По результатам испытаний компании подписали сертификат совместимости, согласно которому JMS может применяться в Notary-Pro 2.7 при использовании операционных систем Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32/64-бит), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 и Microsoft Windows Server 2016.

Удостоверяющий центр Notary-Pro предназначен для организации и администрирования одноранговых и иерархических систем управления ключевой информации в сетях конфиденциальной связи, построенных на базе открытого распределения криптографических ключей — PKI (Public Key Infrastructure).

Напомним, что JMS — корпоративная система учета и управления жизненным циклом USB-токенов и смарт-карт. С ее помощью можно автоматизировать типовые операции при работе с USB-токенами и смарт-картами, обеспечить гибкую настройку политик их использования, а также централизованно управлять доступом к корпоративным системам.

Совместное использование JMS и УЦ Notary-Pro предоставляет администраторам последнего все преимущества автоматизации в JMS работы с цифровыми сертификатами – от формирования запроса, до отзыва сертификата, то есть отслеживания всего жизненного цикла сертификата, согласно заданной политике. Координация всех действий с сертификатами и политиками осуществляется из единого графического интерфейса – консоли управления JMS.

Автоматизация работы с сертификатами в Notary-Pro возможна даже в условиях, когда непосредственное подключение к физическому узлу удостоверяющего центра ограничено нормативными правилами, регламентирующими работу аккредитованных УЦ. В этом случае интеграция осуществляется на уровне файловой системы путем обмена файлами запросов и готовых сертификатов.

Дополнительное преимущество интеграции с JMS заключается в возможности использования службы каталогов JDS (JMS Directory Service) для ввода и хранения расширенных данных об организациях и пользователях, которые можно использовать при формировании запросов на сертификаты сотрудников.

Кроме того, администраторы УЦ Notary-Pro смогут оценить средства автоматизации учета СКЗИ и ключевых документов, реализованные в JMS, согласно правилам, установленным ФСБ России.