«Барс груп» открыла представительство во Владивостоке

Дмитрий Вахрушев, первый заместитель генерального директора «Барс груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации, заявил на Дальневосточном цифровом форуме (4-5 октября) об открытии первого производственного офиса во Владивостоке. Он станет 17 представительством на территории РФ и также будет охватывать деятельность компании на Сахалине, в Магадане и Хабаровске.

«Мы рады сообщить о нашем присутствии на региональном ИТ-рынке. Здесь сильное ИТ-сообщество и подходящие условия для развития деятельности компании – Администрация Приморского края делает все возможное для поддержки ИТ-отрасли и то, что данное мероприятие проходит здесь – тому пример. Это площадка для обмена опытом между цифровизаторами и органами власти для достижения целей, поставленных нацпроектами», - сказал Дмитрий Вахрушев.

Компания планирует активно привлекать к сотрудничеству местных специалистов: на данный момент идет набор в новую команду, которая будет заниматься решениями в сфере цифрового здравоохранения. К концу года офис будет насчитывать более 20 человек. Они продолжат работу над региональными проектами на территории Приморского края, в том числе над внедрением централизованной медицинской информационной системы.

В регионе уже реализовано одно из решений «Барс груп» - информационная система мониторинга беременных. Она обеспечивает поддержку акушеров-гинекологов при принятии врачебных решений: централизует и обеспечивает контроль состояния здоровья пациенток на всех этапах беременности по автоматически рассчитываемым рискам в режиме реального времени.