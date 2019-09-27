Направление бизнес-аналитики «Корус консалтинга» выросло более чем на 40%

«Корус консалтинг» сообщил о том, что выручка направления аналитических решений компании по итогам 2018 г. составила более 422 млн руб, что на 41% превышает показатель предыдущего периода. Таким образом, «Корус консалтинг» вошел в десятку крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России, а также стал одним из самых быстрорастущих игроков рынка бизнес-аналитики в стране.

По направлению аналитики данных «Корус консалтинг» активно работает с ведущими представителями ритейла, транспортной, нефтегазовой, промышленной и фармацевтической отраслей. В портфеле ИТ-компании в 2018 г. – проекты по созданию дашбордов для топ-менеджеров на базе различных высокопроизводительных BI-платформ, которые отличает современный интерфейс, глубокая методологическая проработка решений и экспертный подход для формирования единой модели данных.

Ключевым драйвером роста в 2018 г. стало развитие собственных решений в области продвинутой аналитики: прогнозирование спроса, персонализация, оптимизация ценообразования и других бизнес-процессов. Подобные решения, созданные командой «Корус консалтинг» на основе технологий с открытым кодом, активно используют модели машинного обучения и искусственного интеллекта. Спрос на эти решения постоянно растет среди заказчиков из различных отраслей российского рынка. Активный рост рынка обоснован множеством преимуществ таких решений, в том числе возможностью гибкого масштабирования, скоростью развития технологий и совокупной стоимостью владения.

Важным направлением для компании также стали аналитические решения, которые полностью соответствуют политике импортозамещения и созданы на основе передовых российских программных продуктов или технологий open source.

Проектная команда направления аналитики данных в «Корус консалтинг» насчитывает в данный момент более 110 человек.