Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Направление бизнес-аналитики «Корус консалтинга» выросло более чем на 40%

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Бизнес-приложения

«Корус консалтинг» сообщил о том, что выручка направления аналитических решений компании по итогам 2018 г. составила более 422 млн руб, что на 41% превышает показатель предыдущего периода. Таким образом, «Корус консалтинг» вошел в десятку крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России, а также стал одним из самых быстрорастущих игроков рынка бизнес-аналитики в стране.

По направлению аналитики данных «Корус консалтинг» активно работает с ведущими представителями ритейла, транспортной, нефтегазовой, промышленной и фармацевтической отраслей. В портфеле ИТ-компании в 2018 г. – проекты по созданию дашбордов для топ-менеджеров на базе различных высокопроизводительных BI-платформ, которые отличает современный интерфейс, глубокая методологическая проработка решений и экспертный подход для формирования единой модели данных.

Ключевым драйвером роста в 2018 г. стало развитие собственных решений в области продвинутой аналитики: прогнозирование спроса, персонализация, оптимизация ценообразования и других бизнес-процессов. Подобные решения, созданные командой «Корус консалтинг» на основе технологий с открытым кодом, активно используют модели машинного обучения и искусственного интеллекта. Спрос на эти решения постоянно растет среди заказчиков из различных отраслей российского рынка. Активный рост рынка обоснован множеством преимуществ таких решений, в том числе возможностью гибкого масштабирования, скоростью развития технологий и совокупной стоимостью владения.

Важным направлением для компании также стали аналитические решения, которые полностью соответствуют политике импортозамещения и созданы на основе передовых российских программных продуктов или технологий open source.

Проектная команда направления аналитики данных в «Корус консалтинг» насчитывает в данный момент более 110 человек.



Другие материалы рубрики

ПК и смартфоны больше не нужны. В 2019 г. рынок рухнет

ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД

«Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян

На российском рынке серверов внезапный спад

Основатели «Техносерва» заочно арестованы

Экспорт российского ПО резко замедлился из-за недоброжелательности США и ЕС

Техника

Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: юбилейный флагман

Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии