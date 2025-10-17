Разделы

RoboText.io


СОБЫТИЯ

17.10.2025 Российские разработчики представили первую «карманную» ИИ-студию звукозаписи 1
21.07.2023 В России запустили первую в стране платформу RoboText.io для создания любых текстов на основе искусственного интеллекта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

RoboText.io и организации, системы, технологии, персоны:

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17109 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1227 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9632 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3852 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22684 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9219 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25723 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1304 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16890 1
Быхкалов Виктор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154678 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11345 1
