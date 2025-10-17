Получите все материалы CNews по ключевому слову
RoboText.io
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|17.10.2025
|Российские разработчики представили первую «карманную» ИИ-студию звукозаписи 1
|21.07.2023
|В России запустили первую в стране платформу RoboText.io для создания любых текстов на основе искусственного интеллекта 1
RoboText.io и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393653, в очереди разбора - 732323.
Создано именных указателей - 184564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.