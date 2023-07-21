В России запустили первую в стране платформу RoboText.io для создания любых текстов на основе искусственного интеллекта

20 июля 2023 г. облачный сервис RoboText.io представил первую на российском рынке платформу по созданию текстового контента на русском языке, которая разработана специально для массовых пользователей из России.

В новом сервисе реализовано более 30 готовых шаблонов для генерации текста, разработанных под самые разные категории запросов. Среди них — деловые письма, коммерческие предложения, тексты песен, сценарии, поздравления и даже пресс-релизы (данный пресс-релиз не исключение, он написан с использованием нейросети RoboText.IO).

«Современный мир требует эффективного решения задач, и мы в RoboText.io ответили на этот вызов, разработав генеративную нейросеть с простым и интуитивно понятным интерфейсом. Теперь каждый человек может использовать безграничные возможности искусственного интеллекта без каких-либо технических навыков. Мы уверены, что наш новый сервис станет востребованным инструментом для работы, творчества и учебы» — сказал основатель и руководитель RoboText.io Виктор Быхкалов.

Новая платформа запущена на базе собственной разработки сервиса — генеративной нейросети RoboTextLM. Нейросеть была обучена на большом объеме данных на русском языке, чтобы обеспечить высокое качество и точность в решении задач пользователей русскоязычного сегмента.

Российская нейросеть RoboText.io уже доступна всем пользователям в браузерах и на мобильных устройствах с бесплатным пробным периодом без регистрации.

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RoboText.io — это облачный сервис на базе искусственного интеллекта, автоматизирующий создание текстового контента. Ключевые возможности сервиса: интеллектуальное перефразирование, сокращение и генерация текста. Все функции реализованы на базе собственных нейросетевых моделей без использования и перепродажи зарубежных технологий. Сервис работает по модели B2C SaaS, имеет зарегистрированную клиентскую базу более 3500 пользователей, сервисом обработан объем текстов более 200 млн символов.