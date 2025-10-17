Российские разработчики представили первую «карманную» ИИ-студию звукозаписи

Российская компания Robotext.io разработала первую отечественную музыкальную нейросеть, способную менее чем за одну минуту создавать уникальные авторские композиции с нуля. Сгенерировать готовый текст, оригинальную мелодию, полноценную аранжировку и вокальное исполнение треков можно всего одним кликом. Об этом CNews сообщили представители Robotext.io.

Облачный сервис RoboMix был запущен в октябре 2025 г. и уже успел создать для пользователей более 12 тыс. музыкальных произведений. Основой сервиса стала собственная нейросеть на 3,5 млрд параметров, которая является российской разработкой и не зависит от зарубежных решений и провайдеров.

Для обучения нейросети команда собрала уникальный русскоязычный аудио-датасет объемом около 300 ГБ, что эквивалентно примерно 150 тыс. минут записей. Собранные данные для обучения нейросети — исключительно открытые лицензионные произведения, находящиеся в свободном доступе согласно соответствующим лицензиям.

Основатель и руководитель проекта Виктор Быхкалов: «Мы внимательно следим за развитием технологий искусственного интеллекта и адаптируем лучшие мировые практики для российского рынка. Решением на 2025 год стало сосредоточение усилий именно на создании качественного аудио-контента. Всего за шесть месяцев наша команда смогла представить действительно уникальное решение».

Сервис доступен онлайн через стандартный веб-интерфейс браузера либо через удобный интерфейс API, позволяя пользователям обходиться без специализированного программного обеспечения и профессионального студийного оборудования. Пользователю достаточно сформулировать идею своей будущей песни — задать настроение, тематику текста и продолжительность трека, выбрав голос певца или певицы. Система способна учитывать персональные предпочтения автора и предлагать заранее подготовленные шаблоны («пресеты»).

Виктор Быхкалов: «Кроме широкой аудитории рядовых пользователей, нашим сервисом активно интересуются профессиональные авторы песен и продюсеры. Особенно популярен инструмент автоматического подбора рифмы, который отлично дополняет генератор готовой песни».

Статистика первых двух недель показывает, что сервисом уже воспользовались более 10 тыс. человек. Наиболее активна оказалась возрастная группа 35–44 лет, причем женщин среди активных пользователей немного больше — 53%.

Самыми популярными жанрами стали поп, хип-хоп и рок музыка. Что касается выбора тем для текста песен, наиболее востребованными оказались «Природа и космос», «Дружба и верность», а также «Праздники и вечеринки».

Разработчики планируют дальнейшее развитие продукта, включая повышение качества создаваемых композиций, внедрение возможностей использования нескольких голосов одновременно и создание инструментов для детальной структуры песен с плавными переходами между частями трека.