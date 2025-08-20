Яндекс.Карты и Транспорт - Изохрон API

Получите все материалы CNews по ключевому слову
20 августа 2025 года API Яндекс Карт представили инструмент Изохрон API, который помогает бизнесу определять зоны доставки в зависимости от времени в пути. Продукт ориентирован на курьерские службы и компании в сферах фудтеха, ритейла и электронной коммерции.
