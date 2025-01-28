Якубович Никита
|28.01.2025
|Никита Якубович назначен управляющим Новгородским отделением Сбербанка 1
Якубович Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 1
|Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 128 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144887 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1506 1
|Россия - СЗФО - Новгородская область 646 1
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