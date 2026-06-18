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Языков Игорь
СОБЫТИЯ
|18.06.2026
|В Ульяновске увеличили скорость интернета в популярном ЖК 1
|31.08.2023
|В жилом комплексе Ульяновска «поселился» быстрый мобильный интернет 1
Языков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10561 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 1
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