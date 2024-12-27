Шабля Богдан
|27.12.2024
|Власти перекрывают лазейки для криминала. Цены на банковские карты для обналички и мошенничества взлетели в восемь раз 1
Шабля Богдан и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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