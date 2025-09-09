Разделы

Хорова Евгения


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Временно занят: люди стали искать подработку в 3,5 раза чаще 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Хорова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3069 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4719 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 355 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1826 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3126 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7951 1
Россия - УФО - Свердловская область 1677 1
Россия - ПФО - Самарская область 1420 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1970 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 651 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 588 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 1
