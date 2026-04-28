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Системотехника НПО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.04.2026
|VVP Group начала сотрудничество с ГК «Системотехника» 1
|01.12.2025
|ИБП «Импульс» пополнили портфель ИТ-дистрибьютора «Элмир» 1
|08.12.2006
|Sigrand разработал модемы для нужд АСУ ТП 2
|12.09.2003
|Российские аэростаты на охране китайских границ 1
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Системотехника НПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Sigrand - Сигранд 3 1
|БАРС Груп 583 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1153 1
|Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5156 1
|Linux OS 11803 1
|Русское воздухоплавательное общество - БАРС - Беспроводная Аэростатная РадиоСеть 5 1
|Шалманов Сергей 202 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488666, в очереди разбора - 720639.
Создано именных указателей - 204982.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488666, в очереди разбора - 720639.
Создано именных указателей - 204982.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.