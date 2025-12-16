Получите все материалы CNews по ключевому слову
Савченков Леонид
СОБЫТИЯ
|16.12.2025
|ИИ уже интегрируется практически во все уровни работы с данными в российских СУБД 1
|22.10.2014
|Московский стартап решил заработать на «Wi-Fi по паспортам» 1
Савченков Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408028, в очереди разбора - 732387.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.