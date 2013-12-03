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РКК Мобильные радиосистемы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.12.2013 «Мобильные радиосистемы» займутся оснащением Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи 2
10.12.2007 В Петербургском метрополитене внедрили систему цифровой радиосвязи 2
25.10.2000 Nokia представила систему цифровой радиосвязи TETRA 800 МГц 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

РКК Мобильные радиосистемы и организации, системы, технологии, персоны:

Motorola Inc 1156 2
Motorola Solutions 113 1
Harris Corporation 90 1
Sepura 7 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Zebra Technologies 158 1
Lenovo Motorola 3562 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5801 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Линия 1 17 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1875 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 224 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5265 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3547 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 3
Россия - РФ - Российская федерация 165438 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1936 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10843 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21534 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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