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Перфильев Илья
СОБЫТИЯ
|04.06.2026
|«Аэрофлот» и VK договорились о стратегическом сотрудничестве 1
|07.04.2025
|«Аэрофлот» — первый работодатель России, который реализовал электронный прием на работу 1
Перфильев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 479 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4814 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 1
|Минцифры РФ - Госключ 211 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6131 1
|Качанов Олег 121 1
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