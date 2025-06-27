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Мирошкина Виктория


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Российские студенты получили порошок с размером частиц меньше микрометра. Он нужен для производства корпусов микросхем, и пока не производится в России 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мирошкина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3184 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 393 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4336 1
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ТГУ - Томский государственный университет 197 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178769.
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