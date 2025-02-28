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Кривощеков Сергей


28.02.2025 Разработка ученых Пермского Политеха позволяет повысить эффективность нефтедобычи 1

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
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