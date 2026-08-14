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Индексная книга (каталог) CNews*
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Комаровская Ирина

СОБЫТИЯ


14.08.2026 Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября 1
20.10.2025 «Спортмастер» внедрил платформу корпоративного обучения Knomary TMS для сотрудников розничной сети 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Комаровская Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

ССТ - Специальные системы и технологии 28 1
RebrandyCо - Ребренди Консалтинг 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3086 1
Спортмастер - Sportmaster 202 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7713 1
Кибербезопасность - ASRTM - Application security requirements and threat management - Требования к безопасности приложений и управление угрозами 27 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4353 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12966 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1021 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12263 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53989 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary TMS 9 1
Петухов Иван 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166430 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6771 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27327 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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