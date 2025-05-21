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Коваленко Степан
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Степан Коваленко: В ОЭЗ «Технополис Москва» освоили реверсивный инжиниринг 1
Коваленко Степан и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 267 1
|Москва - Печатники 134 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
|Беларусь - Белоруссия 5827 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
|Казахстан - Республика 5640 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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