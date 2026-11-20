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Исаев Вадим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Исаев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 2
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1889 1
|Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
|Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 71 2
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 515 2
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6754 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48454 2
|Россия - РФ - Российская федерация 170153 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.