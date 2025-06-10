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Зиновьев Артем
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|Компания «Диджитал Дизайн» выполнила импортозамещение двух порталов и разработала новые корпоративные решения для АК «АЛРОСА» (ПАО) на «Битрикс24» 1
Зиновьев Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 32 1
|Digital Design - Диджитал Дизайн 543 1
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1241 1
|Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 174 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 528 1
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