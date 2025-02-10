Жаботинский Анатолий
|10.02.2025
|В России создан чип, работающий без электричества. На его основе будут создаваться автономные мини-роботы 1
Жаботинский Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
|РИА Новости 923 1
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