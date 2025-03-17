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Дарьинский Владислав
|17.03.2025
|Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ 1
Дарьинский Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберБизнес Софт 60 1
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 862 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 361 1
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
|Microsoft Office 3773 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2696 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1591 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1190 1
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