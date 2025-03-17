Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171448
ИКТ 13359
Организации 10476
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3405
Системы 25269
Персоны 73492
География 2778
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2595
Мероприятия 847

Дарьинский Владислав


17.03.2025 Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Дарьинский Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберБизнес Софт 60 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 862 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 361 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1889 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2176 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 1
Microsoft Office 3773 1
Дарьинская Кристина 1 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2696 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1591 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1190 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4902 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5478 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 105 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще