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Дамиров Анар
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|К 2030 г. более трети операций на российских складах будут выполнять роботы или другие автоматизированные системы 1
Дамиров Анар и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 149343 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17871 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
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