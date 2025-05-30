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Дамиров Анар


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 К 2030 г. более трети операций на российских складах будут выполнять роботы или другие автоматизированные системы 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Дамиров Анар и организации, системы, технологии, персоны:

Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5524 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5730 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31959 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12414 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3495 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1330 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1494 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24822 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5029 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2530 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7388 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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