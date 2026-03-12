Получите все материалы CNews по ключевому слову
Андрейченко Анна
СОБЫТИЯ
|12.03.2026
|Цифровизация российской медицины на тормозе: Врачи боятся, что из-за ИТ совершат ошибку 1
|27.09.2023
|ИТМО запустил курс для врачей о цифровых технологиях и эффективной коммуникации в медицине 1
Андрейченко Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2698 1
|Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 348 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 638 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5977 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424769, в очереди разбора - 726903.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.