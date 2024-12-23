Абрамов Егор
|23.12.2024
|«Девелоника» помогла МТС перейти на ЭЦП в системе электронного документооборота 1
Абрамов Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Develonica - Девелоника 132 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
|Intersoft Lab - Референт 156 1
|СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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