Бум облаков: Мировой рынок IaaS вырос за год на треть

Тренд на укрупнение провайдеров рынка IaaS

Глобальный рынок облачных услуг «Инфраструктура как сервис» (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) по итогам 2018 года достиг суммарного объема в $32,4 млрд. Это на 31,3% больше, чем $24,7 млрд по итогам 2017 г., отметили в Gartner в новом исследовании Market Share Analysis: IaaS and IUS, Worldwide, 2018.

По данным аналитиков, в лидерах мирового рынка IaaS по итогам 2018 г. по-прежнему осталась компания Amazon. Второе место заняла Microsoft, за ней следуют Alibaba, Google и IBM.

«Несмотря на уверенный рост рынка по всем направлениям, тенденция консолидации облачного рынка наиболее благоприятна для крупных провайдеров, при этом рыночная доля небольших и нишевых провайдеров снижалась, - отметил Сид Наг (Sid Nag), вице-президент Gartner по исследованиям. – Это признак того, что применительно к услугам IaaS в публичном облаке масштабируемость имеет большое значение. Продолжение успешности и увеличение доли на рынке достанутся только тем, кто продолжит масштабировать капитальные расходы на создание ЦОДов в нескольких регионах. Залогом успеха также станет наличие широкого набора облачных технологий с богатыми функциональными возможностями».

Пятерка лидеров кроет три четверти глобального рынка IaaS

По данным Gartner, по итогам 2018 г. пятерка ведущих провайдеров услуг «Инфраструктура как сервис» в публичных облаках обеспечила 77% глобального рынка IaaS. Налицо тренд на дальнейшую консолидацию, поскольку по итогам 2017 г. их доля не превышала 73% in 2017.

Лидером мирового рынка IaaS по итогам 2018 г. осталась Amazon

Консолидация рынка также характерна для 2019 года. Тенденция обусловлена высокими темпами роста ведущих поставщиков, в совокупности составившими 39% за 2017-2018 гг., хотя для остальных поставщиков рост составил значительно более скромные 11% за тот же период.

Ключевой причиной продолжающейся консолидации в Gartner также считают желание клиентов получить доступ к уже стандартизированной и получившей широкую поддержку платформе для размещения своих облачных приложений.

Выручка лидера мирового рынка IaaS компании Amazon, согласно предварительным данным, составила в этом секторе по итогам 2018 г. порядка $15,5 млрд, что на 27% больше, чем в 2017 г. В настоящее время доля Amazon составляет почти половину мирового рынка IaaS. Компания продолжает агрессивную стратегию по внедрению на новые ИТ-рынки с помощью новых услуг и поглощений конкурентов, наращивая таким образом свой основной облачный бизнес.

Компания Выручка, 2018, $ млн Доля рынка, 2018 Выручка, 2017, $ млн Доля рынка, 2017 Рост, 2018-2017 Amazon 15 495 47,8% 12 221 49,4% 26,8% Microsoft 5 038 15,5% 3 130 12,7% 60,9% Alibaba 2 499 7,7% 1 298 5,3% 92,6% Google 1 314 4,0% 820 3,3% 60,2% IBM 577 1,8% 463 1,9% 24,7% Остальные 7 519 23,2% 6 768 27,4% 11,1% Всего 32 441 100,0% 24 699 100,0% 31,3%

Источник: Gartner (Июль 2019)

Microsoft, занимающая вторую позицию в списке мировых лидеров рынка IaaS, обеспечила по итогам 2018 г. выручку в этом секторе в размере более $5 млрд, что значительно больше чем $3,1 млрд в 2017 г. Основой для укрепления позиций Microsoft в качестве ведущего поставщика IaaS стали инновации и широкий набор предложений ее облачной платформы Microsoft Azure.

Максимальный рост на рынке IaaS – до 92,6% за 2018 г., показало облако Alibaba Cloud. Основной причиной рекордной динамики китайского провайдера в Gartner считают экосистему, состоящую из поставщиков управляемых услуг (managed service provider, MSP), и независимых поставщиков программного обеспечения (independent software vendor, ISV). Помимо этого, прошлогоднему успеху Alibaba Cloud также способствовали активные инвестиции в исследования и разработку. D Gartner полагают, что у Alibaba есть все необходимые финансовые возможности для удержания темпов и продолжения инвестиций в глобальную экспансию.

Google, нарастившей выручку на 60,2% по сравнению с 2017 г., пришлось довольствоваться четвертой позицией в списке крупнейших поставщиков IaaS. По мнению аналитиков Gartner, ключом к дальнейшему росту облачного бизнеса Google является внимание к нуждам потребителей и сдвиг в сторону более удачных предложений корпоративного класса.