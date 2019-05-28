Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании

В объединенной компании «Евросеть» и «Связной» неожиданно сменилось руководство. С поста гендиректора группы ушел Александр Малис, брат основного владельцы группы Олега Малиса.

«Связной» завершил слияние с «Евросетью»

Группа «Связной» сообщила о завершении интеграции с конкурирующей розничной сетью — «Евросеть». В результате этого слияния была сформирована единая ИТ-инфраструктура, осуществлен переход на общую логистическую систему, а также произведено слияние юридических лиц операционных компаний.

Одновременно группа сообщила об изменениях в руководстве. С поста гендиректора группы уходит Александр Малис. Его место займет Оксана Гуськова, до сих пор занимавшая пост старшего вице-президента компании по коммерческой деятельности.

Братья Малисы в российском телекоме

Александр Малис и его брат Олег Малис — очень известные люди на российском телекоммуникационном рынке. В начале 2000-х годов они основали компанию «Корбина-телеком», которая в 2007 г. была продана оператору фиксированной связи Golden Telecom.

Александр Малис оставил пост гендиректора «Связного»

После этого Олег Малис ушел в телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» — основного акционера Golden Telecom. В 2008 г Golden Telecom был приобретен «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн»).

Позднее «Вымпелком» вместе с предпринимателем Александром Мамутом приобрел «Евросеть». После этого главой компании стал Александр Малис.

В 2012 г. «Евросеть» была разделена на паритетных началах между «Вымпелкомом» и «Мегафоном». Александр Малис остался на своем посту. Позднее Олег Малиса занялся собственным бизнесом и создал группы Solvers.

У Олега Малиса также есть общий бизнес с основным владельцем «Мегафона» Алишером Усмановым. В 2015 г. Олег Малис установил контроль над сетью «Связной» — конкурентом «Евросети».

Сделка между «Мегафоном» и Олегом Малисом

В 2017 г. «Вымпелком» и «Мегафон» разделили «Евросеть». «Вымпелком» забрал половину салонов (1,8 тыс.) и выплатил партнеру 1,25 млрд руб. Юрлицо «Евросети» осталось у «Мегафона».

В прошлом году «Мегафон» и Олег Малис договорились об объединении «Евросети» со «Связным». При этом объединенная компания стала работать под брендом «Связной», а развитие бренда «Евросеть» было заморожено.

В объединенной компании группа Solvers получила 75% минус одну акцию, «Мегафон» — 25% плюс одну акцию. У объединенной компании 5 тыс. салонов связи. Она называет себя крупнейшей розничной сетью сотовой связи в России.