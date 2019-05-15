Facebook поднимет зарплату модераторам, потому что от работы они сходят с ума

Facebook увеличит почасовую оплату труда контрактных модераторов, которые просматривают контент соцсети и отсеивают травмирующие материалы. Из-за того, что модераторам постоянно приходится смотреть на изображения насилия и жестокости, у них развивается посттравматический синдром.

Щедрый жест Facebook

Facebook поднимет зарплату тысячам своих контрактных модераторов в США, и рассмотрит возможность аналогичных мер для модераторов в других странах. Решение было принято после того, как в СМИ появился ряд публикаций о пагубном влиянии на психику, которое оказывает на сотрудников просмотр травмирующего контента, сообщает The Verge. От этой работы у модераторов появляются признаки посттравматического расстройства.

В целом компания намерена увеличить почасовую ставку для контрактных модераторов с $15 до $18. В городах с более высоким прожиточным минимумом оплата будет еще выше: например, в Сиэтле ставку поднимут с $18 до $20, а в Нью-Йорке, Вашингтоне и области залива Сан-Франциско — с $20 до $22. Изменения вступят в силу к середине 2020 г.

В своем блоге компания пояснила, что намерена оплачивать труд контрактных работников так, чтобы это коррелировало с уровнем цен в городах, где они живут. «А для тех, кто просматривает контент на нашем сайте, чтобы убедиться, что он соответствует стандартам нашего сообщества, мы пойдем еще дальше. Мы собираемся предоставить им более высокую базовую заработную плату, дополнительные льготы и больше программ поддержки, учитывая характер их работы», — обещает Facebook.

На данный момент контрактные модераторы Facebook в городе Феникс штата Аризона получают в среднем $28,8 тыс. в год. Для сравнения, штатные сотрудники Facebook получают около $240 тыс. в год.

Психические расстройства у модераторов

В феврале The Verge писал, что контрактные модераторы Facebook в Фениксе страдают от долгосрочных проблем с психическим здоровьем, которые являются результатом их работы с контентом. Эта работа требует от них постоянного просмотра потока травмирующих материалов, в которых присутствуют изображения физического и сексуального насилия, порнографии, пыток, жестокости, лишения жизни различными способами и т. д.

Сразу несколько модераторов из Феникса сообщили, что из-за особенностей своей работы они вынуждены бороться с симптомами, напоминающими посттравматическое стрессовое расстройство (ПТРС). ПТРС, известное также как «вьетнамский» или «афганский синдром» — это тяжелое психическое состояние, которое возникает в результате одной или нескольких психотравм. К появлению у человека ПТРС может привести его участие в военных действиях, сексуальное насилие, угроза смерти — или, как выяснилось, просмотр травмирующего контента в Facebook.

По всему миру модерацией контента соцсети занимается около 15 тыс. контрактных работников. Примерно 1 тыс. из них находятся в Фениксе и работают с соцсетью через компанию Cognizant. Дополнительное давление на модераторов оказывает тот факт, что им нельзя ни с кем обсуждать свою работу на Facebook, или даже просто упоминать, что соцсеть является клиентом Cognizant.

Facebook будет доплачивать модераторам контента за вредность

Модераторы рассказали The Verge, что рабочая атмосфера у них крайне нездоровая — в коллективе популярны мрачные шутки о суициде, а во время перерывов для притупления эмоций употребляется марихуана. График работы напряженный, вплоть до того, что посещения туалетной комнаты приходится согласовывать с руководителем группы.

Еще одним стрессообразующим факторам является то, что за несколько ошибок в неделю модератора могут уволить. В результате те сотрудники, которые продолжают работу, опасаются, что уволенные работники вернутся в офис с целью отомстить. Из-за этого один из модераторов в Фениксе начал носить с собой пистолет, чтобы иметь возможность себя защитить.

Просматриваемый контент отрицательно сказывается на способности модераторов здраво мыслить. Известен случай, когда один из работников ходил по этажу, всерьез убеждая коллег, что Земля может быть плоской, другой ставил под сомнение реальность Холокоста. Один из модераторов с сильным ПТРС признался, что разработал несколько маршрутов, по которым он в случае экстренной ситуации может покинуть свой дом, а также начал спать с пистолетом под подушкой.

Меры Facebook

После того, как СМИ привлекли внимание к проблеме, Facebook ввел дополнительные меры по защите и контролю психического состояния модераторов. Теперь у них появилась возможность по умолчанию «размыть» изображение перед просмотром, чтобы травмирующие образы не застали их врасплох.

Кроме того, если раньше модераторы могли на месте обратиться за психологической консультацией только в дневную смену, то теперь такие консультации предоставляются во все часы работы. Также было введено обязательное обследование модераторов на предмет психического здоровья два раза в год. По результатам этих обследований компания намерена и далее модифицировать соответствующие программы и практики.