Разработчики Youtube вступили в заговор, чтобы уничтожить «доставший» всех браузер

Экс-сотрудник Youtube рассказал о том, как он и его коллеги в 2009 г. в тайне от руководства провернули операцию, в результате которой ненавистный им браузер Internet Explorer 6 за считанные месяцы утратил свою популярность.

Заговор Youtube против Internet Explorer 6

Группа сотрудников видеосервиса Youtube втайне от руководства разработала и в 2009 г. воплотила в жизнь план по «устранению» устаревшего браузера Microsoft Internet Explorer 6 (IE6), который на тот момент все еще удерживал значительную долю рынка.

Принять столь радикальные меры команду подтолкнули характерные особенности браузера Microsoft, отличающие его от прочих доступных на рынке решений, и которые требовалось учитывать в процессе написания кода для сайта Youtube. Об этом в своем персональном блоге рассказал бывший веб-разработчик Youtube Крис Захариас (Chris Zacharias), один из непосредственных участников заговора против IE6.

Internet Explorer 6 поставлялся в составе операционной системой Windows XP, выпущенной в 2001 г. Несмотря на то, что к 2009 г. Microsoft уже выпустила седьмую и восьмую версии обозревателя, доля «шестерки» по-прежнему составляла около 25% среди всех используемых на тот момент браузеров линейки Internet Explorer.

Доли браузеров Microsoft в различные периоды времени (данные W3C)

Google, купившая сервис Youtube в 2005 г. и на момент, описанный Захариасом, занятая его интеграцией в собственную экосистему, первоначально не собиралась отказываться от поддержки IE6 до 2010 г., но в результате действий небольшой группы разработчиков число пользователей IE6 сократилось до 10% менее чем за год.

«Баннер-убийца»

Хотя после приобретения Youtube корпорацией Google команда разработчиков видеосервиса и пополнилась новыми людьми, ее «ядро» осталось практически нетронутым. Ветераны Youtube, называвшие себя «олдтьюберами» (Oldtubers), сохранили за собой некоторые привилегии, позволявшие вносить изменения в сервис без дополнительных проверок и согласований со стороны руководства.

Задача «устранения» IE6, который специалисты в своем кругу называли «проклятием веб-разработчика», была решена весьма нехитрым способом: на сайте Youtube был добавлен небольшой баннер, отображавшийся только у пользователей этого устаревшего, но все еще популярного браузера. Баннер советовал переключаться на более современный браузер, поскольку IE6 вскоре якобы перестанет поддерживаться.

Баннер, сообщающий о скором завершении поддержки IE6

Разработчики не рассказали кому-либо о своей проделке, надеясь, что вышестоящее руководство Youtube или Google просто не заметит баннера, поскольку в компании никто не пользовался IE6, но события разворачивались несколько иначе. В последующие два дня в PR-отдел компании поступило множество обращений со стороны профильных СМИ, интересующихся причинами отказа от поддержки популярного браузера.

Также баннер привлек внимание юридического отдела. Юристов, правда, волновала вовсе не целесообразность отказа от IE6, а потенциальные проблемы с европейскими антимонопольными структурами, которые могли возникнуть, если бы баннер предлагал переходить на какой-либо единственно верный браузер, например, Google Chrome. К счастью для юридического отдела, в качестве альтернативы баннер предлагал не только его, но также Mozilla Firefox и Internet Explorer 8. Более того, порядок расположения ссылок на скачивание соответствующих браузеров определялся случайным образом для каждого посетителя сайта Youtube.

Невольные участники заговора

По словам Захариаса, вскоре аналогичный баннер был интегрирован в собственный продукт разработчиками Google Docs («Документы Google»), ошибочно посчитавшими его размещение на Youtube согласованным с руководством.

В конце концов, руководство Youtube все-таки обнаружило, что не одобряло изменения, внесенные командой веб-разработчиков сервиса. Детально опросив участников заговора, начальство с неохотой признало, что цель оправдала средства, и не стало накладывать каких-либо санкций на заговорщиков, отмечает Захариас.

Конец Internet Explorer 6

Некоторое время спустя Google разрешила всем желающим внедрять аналогичные баннеры на собственных сайтах, что привело к молниеносному сокращению доли Internet Explorer 6.

«В течение одного месяца наша база пользователей Youtube IE6 сократилась вдвое, а глобальный трафик IE6 снизился более чем на 10%, в то время как доля других браузеров пропорционально увеличилась, – пишет Захариас. – Результаты оказались лучше, чем планировала наша команда веб-разработчиков».