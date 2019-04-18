Выпускник сжег более 60 ПК в своем бывшем колледже с помощью «флешки-убийцы». Ему грозит 10 лет тюрьмы

Спустя два года после выпуска бывший учащийся проник в alma mater и вывел из строя большое количество оборудования. Свой «подвиг» он записывал на видео. Теперь ему грозят до 10 лет тюрьмы.

Интеллектуальные развлечения

27-летний Виншванат Акутота (Vishwanath Akuthota), бывший студент колледжа Св. Розы в Нью-Йорке, уничтожил более 60 компьютеров в учебном заведении с помощью «флешки-убийцы», которую приобрёл в Сети.

Как писал CNews, устройство USB Killer представляет собой обычный на вид Flash-накопитель, внутри которого находится преобразователь напряжения и конденсатор, который при подключении к USB-порту очень быстро заряжает свои конденсаторы, а затем разряжает их через шину передачи данных порта. Это приводит к необратимому физическому повреждению компонентов компьютера.

Свой акт вандализма Акутота снимал на видео. Спустя несколько дней он был арестован и полностью признал вину.

Подсудимый окончил этот колледж в 2017 г., получив степень магистра степень MBA (магистр бизнес-администрирования), так что в момент совершения преступления (14 февраля 2019 г.) он уже не был студентом. В США он, однако, оставался именно благодаря студенческой визе.

Дверь была открыта

Жертвами хулиганской выходки стали, согласно обвинительному заключению, 59 компьютеров под увправлением Microsoft Windows и семь Apple iMac. Также Акутота атаковал «несколько мониторов и цифровых кафедр», снабжённых USB-портами.

«Флешка-убийца» - USB-killer

«Ключевой вопрос здесь связан скорее с физической безопасностью: почему посторонний, даже и бывший выпускник, может беспрепятственно попасть в учебные помещения и по одному вывести из строя десятки машин, - говорит Антон Медведев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - К сожалению, на данный момент только некоторые модели компьютеров Apple защищены от воздействия, оказываемого USB Killer, большинство других компьютеров будут в буквальном смысле «убиты», если в их порты воткнуть такую флешку.

22 февраля Виншванат Акутота был арестован и вскоре после этого признал вину. Нанесённый им ущерб был оценен в $58 тыс., из которых большая часть приходится на стоимость уничтоженного им оборудования. Ещё в семь с небольшим тысяч истцы оценили время, которое сотрудники колледжа потратили на расследование инцидента и ремонт техники. Акутота согласился выплатить полное возмещение, однако сверх этого ему грозят до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до $250 тыс. Однако, учитывая сделку со следствием, он вряд ли получит столь суровое наказание.