Гений инвестиций Уоррен Баффет избавился от акций Oracle на $2,1 млрд

Уоррен Баффет купил акции Oracle на $2,1 млрд и продал их в следующем же квартале. Миллиардер крайне редко инвестирует в технологические компании. Он утверждает, что продал акции, потому что не понимает специфики облачного бизнеса, но журналисты поймали его на том, что он не понимает скорее вектора развития именно Oracle.

Таинственная покупка

Американский миллиардер Уоррен Баффет (Warren Buffett) приобрел акции Oracle на сумму $2,1 млрд и тут же от них избавился. Это следует из отчетности, которую опубликовал холдинг Баффета Berkshire Hathaway, и из его собственного ежегодного письма акционерам. Состояние Баффета, одного из самых успешных инвесторов всех времен, оценивается в $84,9 млрд, он занимает третье место в списке самых богатых людей Forbes.

Обычная стратегия Баффета при покупке акций широко известна: он покупает акции компаний, бизнес которых ему понятен, и удерживает их в течение длительного периода времени. В случае с Oracle миллиардер нарушил эти правила — акции стоимостью $2,1 млрд «таинственно появились» в бумагах за третий квартал и исчезли из списков к моменту публикации отчетности за четвертый, отмечает ресурс ZDNet.

В двухчасовом телеинтервью с журналистом CNBC Баффет пояснил, почему решил избавиться от акций Oracle. «После того, как я начал их покупать, я почувствовал, что все еще не понимаю этот бизнес. То есть, я передумал с точки зрения понимания, а не с точки зрения их оценки. Oracle — это отличный бизнес, но я не думаю, особенно после моего опыта с IBM, я не думаю, что я точно понимаю, в каком направлении развиваются облака», — сообщил он. Напомним, в 2017 г. миллиардер продал 30% из своих 81 млн акций IBM и признал, что покупка их в 2011 г. была ошибкой.

Однако когда в ходе интервью речь зашла об успехах Amazon и Microsoft на облачном рынке, Баффет выказал довольно неплохую осведомленность об этом бизнесе. Bloomberg отмечает, что он вполне понимает направление движущих сил в данной сфере, и что проблему для Баффета может представлять вектор развития именно Oracle.

В настоящий момент Oracle продолжает трансформацию бизнеса в облачном направлении, однако этот процесс, по-видимому, займет больше времени, чем ожидалось. В течение последнего года Oracle перестала раскрывать в своей отчетности некоторые ключевые показатели облачных продаж. Джек Эндрюс (Jack Andrews), аналитик фирмы Needham & Co, отметил в беседе с Bloomberg, что это делает процесс облачной трансформации непрозрачным для аналитиков.

Баффет и Apple

Кроме того, Баффет подтвердил, что никогда не продал ни одной акции Apple, и что купил бы еще, если бы они были дешевле. Миллиардер покупал акции производителя iPhone в разное время по разной цене, и средняя цена получилась на уровне $141. По цене $175 за штуку бумаги Apple не кажется Баффету привлекательными.

Уоррен Баффет купил акции Oracle, чтобы тут же от них избавиться

В настоящий момент Berkshire Hathaway принадлежит 5,4% акций Apple общей стоимостью более $44 млрд. Баффет сообщил, что надеется увеличить свою долю в компании во время обратного выкупа акций со стороны Apple. Тем не менее он отметил, что не намерен наращивать долю свыше 10%.

Акции Red Hat

В целом Berkshire Hathaway известна тем, что избегает покупать акции технологических компаний — поэтому ее приобретения в этой сфере получают большой резонанс и широко освещаются в СМИ. Однако в последнем квартале холдинг приобрел в придачу 4 млн акций Red Hat общей стоимостью $733 млн.

Покупка доли в Red Hat обещает быть выгодным предприятием, поскольку поглощение разработчика компанией IBM идет по плану. Напомним, в октябре 2018 г. IBM объявила, что выкупит все находящиеся в обращении акции Red Hat по цене $190 за штуку, хотя по итогам торгов 26 октября 2018 г. цена составляла $116,68 за штуку. Сделку планируют закрыть во второй половине 2019 г. Ее общая сумма составит $34 млрд — примерно на 60% дороже рыночной стоимости Red Hat.