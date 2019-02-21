Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки

Компания Genesys получила награду Frost & Sullivan за лидирующие позиции на североамериканском рынке контакт-центров. Аналитики оценили приверженность к инновациям, стабильный технологический и финансовый рост, а также широкий портфель внедрений.

Genesys названа лучшей североамериканской компанией в сфере контакт-центров

Genesys признана лучшей компанией, предоставляющей оборудование и услуги по созданию облачных контакт-центров в Северной Америки. Награду вендору присудила корпорация Frost & Sullivan, специалисты которой провели исследование профильного рынка на континенте. Эксперты выяснили, что Genesys занимает долю в 10,7% рынка по итогам 2017 г. Дополнительным фактором, обеспечившим компании победу, стал один из самых широких портфелей решений в отрасли.

Аналитики Frost & Sullivan уточняют, что Genesys продолжает укреплять свои позиции на рынке, постоянно выявляя новые способы коммуникаций с клиентами и разрабатывая инновационные решения для бизнеса. В частности, Genesys были одними из первых вендоров, добавивших облачную функциональность к своему набору продуктов на базе искусственного интеллекта и машинного обучения.

«Разностороннее развитие Genesys помогает компании оптимизировать свои продукты и улучшать практику их использования, – сказала Нэнси Джеймисон (Nancy Jamison), главный аналитик Frost & Sullivan. – Например, в 2016 году было объявлено, что Hellman & Friedman LLC, ведущая компания, специализирующаяся на прямых инвестициях, приобрела миноритарный пакет акций предприятия. Это партнерство позиционирует Genesys как одну из самых ценных частных компаний-разработчиков программного обеспечения в мире. Кроме того, компания постепенно создала обширный портфель решений, отвечающих изменяющимся потребностям клиентов, упростила стратегию выхода на рынок и принципы внедрения».

Ключевые критерии – технологическая и финансовая стабильность

Эксперты Frost & Sullivan напомнили, что продукты Genesys ежегодно совершают около 25 млрд взаимодействий с клиентами в 11 тыс. компаний из 120 стран мира. В 2017 г. это помогло Genesys получить доходы в размере $1,4 млрд и создать глобальную экосистему из 1,2 тыс. партнеров. Ключом к успеху аналитики Frost & Sullivan считают постоянное инвестирование в инновационные исследования, а также ряд стратегических поглощений, которые увеличили конкурентоспособность компании.

Говоря о конкретных решениях, эксперты ставят в пример три предложения Genesys в сфере облачных контакт-центров: PureCloud, PureConnect и PureEngage.

«Постоянные инновации в продуктах, которые поставляет Genesys, внедряются таким образом, чтобы позволить клиентам адаптироваться в удобном для них темпе, – добавляет Нэнси Джэймисон. – В целом, это современные, быстро развертываемые и безрисковые решения, приправленные новыми моделями ценообразования и технического обслуживания. Это создает почву для дальнейшего роста на высококонкурентном рынке».

Фото: ru.depositphotos.com Genesys продолжает укреплять свои позиции на рынке, постоянно выявляя новые способы коммуникаций с клиентами и разрабатывая инновационные решения для бизнеса

Награда Frost & Sullivan вручается ежегодно, а лауреатами становятся компании, которые демонстрирует явное превосходство на рынке, пользуются спросом у потребителей, имеют широкую базу постоянных клиентов. Кроме того, важным фактором является постоянный прогресс номинантов как в техническом плане, так и в финансовых показателях.

«Основная отличительная особенность эффективных облачных решений, способная выделить их среди остальных, – высокий уровень гибкости, которую они должны предлагать предприятиям любого масштаба. Наша команда постоянно работает над созданием инновационных технологических решений, нацеленных на оптимизацию работы в облачной среде в соответствии с требованиями предприятий и ожиданиями их клиентов. То, что результат этой деятельности высоко оценивается независимыми исследованиями, подтверждает, что мы не зря работаем в этом направлении, – заявил Вячеслав Морозов, директор по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ. – Мы инвестируем дополнительные средства в разработку систем искусственного интеллекта и машинного обучения, которые должны расширить возможности предиктивной аналитики и маршрутизации – наиболее перспективных и востребованных технологий в области автоматизации клиентского обслуживания».