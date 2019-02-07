Microsoft сохранит «жизнь» Windows 7 за деньги. Сколько это будет стоить
Затратное обновление
Корпорация Microsoft проинформировала ряд своих партнеров и ретейлеров о стоимости платной модели распространения обновлений для Windows 7, на которую она перейдет по истечении срока расширенной технической поддержки ОС 14 января 2020 г. Апдейты в рамках программы Extended Security Update (ESU) будут рассылаться исключительно владельцам лицензий Enterprise и Pro, сообщает Zdnet.com.
В сентябре 2018 г. CNews уже писал о планах Microsoft по выпуску платных апдейтов для Windows 7. Однако на тот момент не было известно о стоимости данной услуги.
Microsoft предусмотрела стоимость покупки обновлений для Windows 7 на три года, причем цены на апдейты для Pro-версии оказались выше, чем для патчей под Enterprise. Все цены указаны для одного компьютера или ноутбука и приведены в таблице. То есть, владельцу парка из 100 машин на Windows 10 Pro придется раскошелится уже на $5000 за подписку на первый год, и каждый последующий год сумма будет удваиваться.
|Срок подписки
|Windows Enterprise
|Windows 7 Pro
|1 год (январь 2020 г. - январь 2021 г.)
|$25 за устройство
|$50 за устройство
|2 год (январь 2021 г. - январь 2022 г.)
|$50 за устройство
|$100 за устройство
|3 год (январь 2022 г. - январь 2023 г.)
|$100 за устройство
|$200 за устройство
Источник: Microsoft
Обновления не для всех
Подписка на ESU доступна не всем. Простым пользователям обновления присылаться не будут, равно как и владельцам небольших компаний и предприятий. Программа ESU в данном случае рассчитана исключительно на крупные компании в сфере бизнеса, а также на образовательные учреждений, не успевшие перевести свой штат компьютеров на Windows 10.
Три года – это максимальный срок подписки на ESU для Windows 7, и возможность дальнейшего продления Microsoft пока не рассматривает.
История Windows 7
Microsoft выпустила Windows 7 22 октября 2009 г., и в этом году система отметит свой первый серьезный юбилей. ОС стала одной из самых удачных в истории Microsoft – увидев свет спустя два года с момента релиза, мягко говоря, не очень популярной Windows Vista, она в кратчайшие сроки стала самой популярной ОС в мире.
Итого, без учета ESU, суммарный срок технической поддержки Windows 7 составит чуть больше 10 лет. В этом плане ей так и не удастся побить рекорд Windows XP, еще более успешного продукта Microsoft: на фоне всенародного признания этой ОС выпуск обновлений под нее продолжался более 12 лет. Дебют Windows XP состоялся в ноябре 2001 г., а срок ее расширенной поддержки истек 8 апреля 2014 г.
У Microsoft также есть ОС Windows 8 и Windows 8.1, но поддержка первой полностью прекращена в январе 2016, а последние апдейты для Windows 8.1 выйдут в январе 2023 г. Обе ОС не рассматриваются в качестве достойной замены Windows 7 ни пользователями, ни самой Microsoft: фактически, Windows 10 – это та же Windows 8.1 с проведенной глобальной работой над ошибками.
Закат Windows 7 неминуем
Несмотря на широкую популярность, Windows 7 рано или поздно придется уйти со сцены, как это в свое время сделала Windows XP. Microsoft располагает широким ассортиментом способов подталкивания пользователей к переходу на Windows 10, как законных, так и не очень. Чего только стоит фоновое обновление компьютеров пользователей до новой ОС без их того разрешения, которое в итоге вылилось в ряд судебных исков против Microsoft. Завышенная стоимость подписки на ESU – это еще один вариантов «убеждения».
Свою лепту внесут и производители аппаратного обеспечения: многие из них уже не выпускают драйверы под Windows 7, поддерживая только Windows 10, и после 14 января 2020 г. таковых с каждым днем будет все больше. Разработчики программ тоже скажут свое решительное «Нет!» морально устаревшей ОС от Microsoft, и новые версии тех же браузеров попросту не будут обновляться под Windows 7.
Уже сейчас, чуть менее чем за год до прекращения техподдержки, доля Windows 7 среди всех Windows-машин в мире по состоянию на январь 2019 г. составляет 35% против 53,2% у Windows 10. Windows 8.1 занимает третье место с 6,7-процентной долей. Статистику предоставил ресурс Statcounter.com