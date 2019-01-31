Путин поручил опробовать в России цифровую обучающую платформу

Президент дал поручение протестировать как минимум в пяти регионах России цифровую платформу персонализированного обучения. Платформа даст возможность использовать индивидуальные планы обучения и оценки результатов. В проекте задействованы Сбербанк и Агентство стратегических инициатив.

Поручение президента

Президент России Владимир Путин поручил провести в учебном 2019-2020 г. апробацию цифровой платформы персонализированного обучения. Поручение было дано по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Список всех поручений, данных по итогам этого заседания, можно найти на официальном сайте Кремля.

Цифровая платформа персонализированного обучения должна сделать возможным применение индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов. Апробация платформы будет проведена не менее чем в пяти регионах России, на базе общеобразовательных организаций.

Поручение будет выполняться правительством при участии Сбербанка и Агентства стратегических инициатив. Срок выполнения — 1 июля 2019 г.

Связанные поручения

Использование в образовании дистанционных технологий, которые предусмотрены на цифровой платформе, требует от учебных заведений специальной аккредитации и лицензирования. Поэтому одновременно президент дал поручение изменить нормативно-правовую базу в образовании таким образом, чтобы лицензирование и аккредитация подобной деятельности проходили проще. Срок выполнения — 15 августа 2020 г.

Ответственными за оба поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Сбербанка Герман Греф и директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Владимир Путин дал поручение протестировать цифровую платформу персонализированного обучения

По итогам того же заседание было дано еще одно поручение, не связанное с первыми двумя. Правительству при участии Сбербанка и других заинтересованных организаций поручили разработать подходы к национальной стратегии развития искусственного интеллекта и представить соответствующие предложения до 25 февраля 2019 г. Ответственными были назначены Медведев и Греф.

Образовательные платформы в России

В России существуют и применяются образовательные платформы для дистанционного обучения. Например, в апреле 2018 г. «Яндекс» совместно с издательством «Просвещение» запустил платформу для школьников, на которой они смогут выполнять задания от учителей, а платформа будет автоматически их оценивать и сообщать преподавателю уже готовые результаты.

На платформе учитель может дать задание одному ученику или всему классу. Автоматическая проверка выполнения заданий системой экономит время учителю, в связи с чем он может больше внимания уделять ученикам индивидуально. Если задание дано целому классу, платформа покажет статистику по всей группе. Учитель увидит, кто из учеников сколько времени потратил на то или иное задание, какие способы решения они предпочли, и где каждым из них были допущены ошибки.

При работе с учащимися начальной школы система будет собирать и анализировать сигналы, поступающие от ученика. Она определит не только время, затраченное на решение задачи, но и то, как меняется динамика ответов ребенка во время урока, какое у него среднее число ошибок. Кроме того, искусственный интеллект будет учитывать состояние ребенка во время обучения.