Firefox перешел на темную сторону: На пустых вкладках теперь показывается реклама

В пустых новых вкладках браузера Firefox начала появляться реклама отелей, которые можно забронировать через Booking.com. Рекламу видит ограниченное количество пользователей Firefox 64, ее можно отключить в настройках.

Новая реклама в Firefox

Firefox начал показывать рекламу отелей на пустых вкладках, открытых пользователем. Реклама выводится в так называемых сниппетах — специальных прямоугольных полях внизу страницы. Рекламируются те отели, которые можно забронировать через сайт Booking.com, прямо в поле рекламы есть кнопка «Найти отель», ведущая на сайт. Реклама появилась в версии Firefox 64.0, о ней сообщили пользователи ресурса Reddit.

Текст объявления, которое увидели пользователи, составлен таким образом: «Готовы назначить дату следующей семейной встречи? Вот вам благодарность от Firefox. Забронируйте свою следующую остановку в отеле на Booking.com сегодня и получите бесплатную подарочную карту Amazon на $20. Счастливых праздников от Firefox (действуют ограничения)». Если кликнуть на рекламу, браузер показывает предложения рекламодателей.

Судя по сообщениям пользователей, показ рекламы происходит на всех десктопных платформах, которые поддерживает Firefox. Ресурс Softpedia отмечает, что реклама показывается не регулярно и только ограниченному количеству пользователей. Издание высказывает предположение, что Mozilla проводит ограниченный по объему эксперимент. Сама компания пока не выступила с заявлением, является ли показ рекламы отелей экспериментом, или он будет обычным делом в Firefox 64.

Показ рекламы можно отключить в настройках браузера — для этого следует пройти в Preferences — Home — Snippets.

Что еще показывает пустая вкладка Firefox

Следует отметить, что ранее сниппеты в Firefox использовались, чтобы рассказать о новых продуктах и сервисах Firefox или Mozilla.

Firefox начал показывать рекламу отелей на Booking.com в новых вкладках

Кроме того, в январе 2018 г. компания сообщила, что намерена показывать в ярлыках на новых вкладках Firefox рекомендованные спонсорские материалы. Персонализированные рекомендации в ярлыках впервые стали доступны с запуском Firefox 57 жителям США, Канады и Германии. Спонсорские истории начали появляться среди рекомендаций в Firefox 59.

Показ спонсорских историй можно отключить в настройках новой вкладки в разделе рекомендаций, убрав галочку «Показывать спонсорские истории».

В октябре 2018 г. Mozilla сообщила, что разместит в новых вкладках Firefox поисковые ярлыки от Google, Amazon и других популярных сайтов. Клик на ярлыке автоматически вбивает название сайта в поисковую строку, после чего пользователь может ввести свой запрос. Таким образом, поиск запроса будет выполнен по указанному сайту без необходимости заходить на его главную страницу. Поисковый ярлык можно открепить, кликнув на нем правой клавишей мыши.

Также в октябре Mozilla предупредила, что на новых вкладках Firefox может появляться реклама сервиса ProtonVPN. Это было связано с тем, что компания тестировала VPN для ограниченного количества пользователей Firefox 62 в США, после того как заключила партнерство с ProtonVPN. Реклама сервиса должна появляться только в том случае, если пользователь использует небезопасную сеть или подключение, или не зашифрованный публичный Wi-Fi, или заходит на сайты других VPN-сервисов.