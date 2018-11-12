Россияне выпустили приложение, превращающее обычный магазин в виртуальный

В российском приложении Rate&Goods появился режим дополненной реальности. Раньше сервис просто выдавал информацию о том или ином товаре при наведении камеры смартфона на его штрих-код. Теперь он также запоминает, где именно в магазине находится просмотренный товар, и помогает пользователю вернуться к нужной полке.

Дополненная реальность в Rate&Goods

Как стало известно CNews, в российское приложение Rate&Goods, которое информирует покупателей о товарах по штрихкоду, был добавлен режим дополненной реальности (AR). Теперь, когда пользователь ходит по магазину и сканирует товары, приложение запоминает местоположение этих товаров, составляя своеобразную карту. Если пользователь захочет вернуться к какому-либо из просмотренных товаров, Rate&Goods направит его к нужной полке.

Для пользователя это выглядит следующим образом: когда он разворачивает мобильное устройство в каком-нибудь направлении, на экране появляются карточки тех товаров, которые он отсканировал возле полок, расположенных в этом направлении. В режиме дополненной реальности, как и в других режимах, приложение сохраняет все отсканированные товары в памяти, но теперь к сохраненным данным добавляется еще и местоположение.

Пока что AR-режим доступен только пользователям устройств под управлением iOS.

Что еще умеет Rate&Goods

Предназначение Rate&Goods — помочь потребителю выбрать товар для покупки. Сервис предоставляет пользователю информацию о различных товарах, включая их рейтинг и отзывы покупателей. В приложении есть сканер штрих-кодов — чтобы просмотреть сведения о продукте, достаточно навести камеру мобильного устройства на его штрих-код.

В список отображаемых сведений входит средняя цена, цены в разных магазинах, ближайший магазин с товаром, состав, страна происхождения, производитель, отзывы, фотографии, результаты лабораторных тестов Росконтроля и Роскачества и другие данные, которые могут быть интересны потребителю.

В общей сложности товарный каталог Rate&Goods насчитывает 24 млн наименований. Наполнением каталога занимаются партнеры проекта и пользователи.

Российский сервис для выбора товаров заработал в дополненной реальности

В Rate&Goods также можно добавлять скидочные карты, создавать списки покупок и вести учет расходов. Приложение дает возможность отсканировать QR-код кассового чека и сохранить его в профиль пользователя для формирования статистики по расходам.

Отзывы покупателей

Авторы проекта позиционируют Rate&Goods как сообщество пользователей, и в силу этого фокусируют значительную часть внимания на отзывах покупателей. В сервисе нет возможности оставить платный отзыв, отсутствует также их предварительная модерация. Об отзывах, которые по той или иной причине выглядят подозрительно, или же содержат оскорбительные высказывания, пользователи могут сообщать администраторам.

Покупатели, которые оставляют отзывы, дополняют информацию о товарах и помогают другим участникам сообщества, получают бонусы. Эти бонусы дают возможность приобретать товары партнеров проекта со скидкой.

История сервиса

Идея Rate&Goods появилась в 2013 г. В первой версии приложение отображало по штрихкоду ограниченный набор информации, источником которой был всего один партнер — некоммерческая организация по созданию и внедрению стандартов GS1. В таком виде сервис не мог реально помочь пользователю в выборе товаров в магазине. Приложением пользовались в основном школьники, которые для развлечения сканировали штрихкоды окружающих их изделий. Поэтому разработчики решили дать покупателям возможность оставлять отзывы и оценки товаров, однако и этот функционал оказался недостаточным для задач Rate&Goods.

В связи с дальнейшим расширением функционала разработчики создали отдельный каталог с возможностью собирать данные из разных источников. В результате какое-то время приложение существовало на два бэкенда, что затрудняло поиск и устранение неисправностей при добавлении новых функций. Около двух лет назад команда сервиса практически полностью сменилась, а весной-летом 2017 г. был с чистого листа написан новый бэкенд, запущенный в августе того же года. По словам разработчиков, это значительно ускорило добавление новых функций и подключение информационных партнеров.

Летом 2018 г. в приложении появился сканер чеков и возможность добавлять скидочные карты. Также появились официальные аккаунты производителей, где они могут общаться с покупателями. Осенью была добавлена возможность осуществлять прямой кэшбэк от производителей в приложении. Разработчики планируют также внедрить функцию оплаты криптовалютой с помощью сервиса Joys Digital.