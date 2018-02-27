На российском рынке ПК сменился лидер

Согласно данным IDC, по итогам 2017 года HP Inc. вышла в лидеры российского рынка ПК, сместив на второе место Lenovo. За год рынок вырос на 9,2% почти до 5 млн систем.

Российский рынок ПК оживает по всем направлениям

Согласно итогам исследования российского рынка персональных компьютеров за IV квартале 2017 г., составленным аналитиками IDC по данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,4 млн настольных и портативных ПК. Это на 7% больше показателей аналогичного периода 2016 г. Для сравнения: в IV квартале 2016 г. в Россию было поставлено 1,34 млн ПК, что на 4,2% превысило показатели за тот же период 2015 г.

Поставки настольных ПК в четвертом квартале увеличились на 24,3% относительно прошлого года и составили 535 тысяч штук. Лидером квартальных продаж в России в сегменте десктопов стала HP Inc., за ней следуют Lenovo и Acer. Замыкают пятерку лидеров iRU и Dell (четвертое и пятое место соответственно).

По итогам года российский рынок персональных компьютеров увеличился на 9,2% по сравнению с предшествующим годом до 4,88 млн штук.

Лидером поставок десктопов на российский рынок по итогам всего 2017 года также стала HP Inc. с долей 21,4%. Годом ранее рыночная доля компании в секторе ПК составляла 18%. Таким образом, HP Inc. сметила на второе место компанию Lenovo, занявшую по итогам 2017 г. 19,9% российского рынка ПК, в то время как в 2016 г. компания обеспечила 21,1% от всех ПК, поставленных в Россию за год.

HP Inc. стала лидером российского рынка десктопов в 2017 г.

Третье место по итогам 2017 г. заняла компания Acer с долей 14,5% (13% в 2016 г.), которая сместила на третью позицию компанию ASUS с долей рынка 10,8% (в 2016 г. – 16,4%). Замыкает пятерку лидеров Dell с рыночной долей 6,6% (4,9% в 2016 г.).

Сегмент ноутбуков по итогам года увеличился на 3,9% по сравнению с показателями 2016 г. Поставки за весь 2017 год составили 3,1 млн штук.

Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом HP Inc.

Lenovo, Acer, ASUS и Dell также вошли в пятерку ведущих поставщиков в этом сегменте рынка.

Причины и следствия

По мнению аналитиков IDC, одной из причин российского роста рынка ПК в 2017 г. стала положительная динамика деловой активности крупного, среднего и малого бизнеса в стране. С первого квартала наблюдалось увеличение числа компаний среднего и малого бизнеса, улучшение инвестиций и доступности привлечения финансирования.

«По итогам года наибольшую долю на российском рынке персональных компьютеров продолжают занимать бюджетные устройства с базовым набором технических характеристик, предназначенных для работы с офисными программами и в интернете», – отметила Наталья Виноградова, старший аналитик IDC Россия.

Аналитики IDC также отмечают рост поставок коммерческих устройств в крупные российские корпорации и государственные структуры. В частности, это стало причиной значительного роста продаж в сегменте во моноблоков: за год он увеличился в штучном выражении сразу на 82% относительно показателей 2016 г.

По мнению аналитиков IDC, рост российского рынка ПК в 2017 г. также обусловлен тем, что россияне успели привыкнуть к сложившейся экономической ситуации, и постепенно увеличивают свои доходы.

«Продолжает расти интерес покупателей к игровым моделям и ноутбукам премиального сегмента. Примерно 10% от всех поставленных в 2017 году ноутбуков стоят свыше $1000. Пользователи все чаще приобретают производительные устройства по достаточно высоким ценам. Сказывается рост номинальной среднемесячной заработной платы и адаптация населения к текущим экономическим условиям», — отметила Наталья Виноградова.