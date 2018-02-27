На российском рынке ПК сменился лидер
Российский рынок ПК оживает по всем направлениям
Согласно итогам исследования российского рынка персональных компьютеров за IV квартале 2017 г., составленным аналитиками IDC по данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,4 млн настольных и портативных ПК. Это на 7% больше показателей аналогичного периода 2016 г. Для сравнения: в IV квартале 2016 г. в Россию было поставлено 1,34 млн ПК, что на 4,2% превысило показатели за тот же период 2015 г.
Поставки настольных ПК в четвертом квартале увеличились на 24,3% относительно прошлого года и составили 535 тысяч штук. Лидером квартальных продаж в России в сегменте десктопов стала HP Inc., за ней следуют Lenovo и Acer. Замыкают пятерку лидеров iRU и Dell (четвертое и пятое место соответственно).
По итогам года российский рынок персональных компьютеров увеличился на 9,2% по сравнению с предшествующим годом до 4,88 млн штук.
Лидером поставок десктопов на российский рынок по итогам всего 2017 года также стала HP Inc. с долей 21,4%. Годом ранее рыночная доля компании в секторе ПК составляла 18%. Таким образом, HP Inc. сметила на второе место компанию Lenovo, занявшую по итогам 2017 г. 19,9% российского рынка ПК, в то время как в 2016 г. компания обеспечила 21,1% от всех ПК, поставленных в Россию за год.
Третье место по итогам 2017 г. заняла компания Acer с долей 14,5% (13% в 2016 г.), которая сместила на третью позицию компанию ASUS с долей рынка 10,8% (в 2016 г. – 16,4%). Замыкает пятерку лидеров Dell с рыночной долей 6,6% (4,9% в 2016 г.).
Сегмент ноутбуков по итогам года увеличился на 3,9% по сравнению с показателями 2016 г. Поставки за весь 2017 год составили 3,1 млн штук.
Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом HP Inc.
Lenovo, Acer, ASUS и Dell также вошли в пятерку ведущих поставщиков в этом сегменте рынка.
Причины и следствия
По мнению аналитиков IDC, одной из причин российского роста рынка ПК в 2017 г. стала положительная динамика деловой активности крупного, среднего и малого бизнеса в стране. С первого квартала наблюдалось увеличение числа компаний среднего и малого бизнеса, улучшение инвестиций и доступности привлечения финансирования.
«По итогам года наибольшую долю на российском рынке персональных компьютеров продолжают занимать бюджетные устройства с базовым набором технических характеристик, предназначенных для работы с офисными программами и в интернете», – отметила Наталья Виноградова, старший аналитик IDC Россия.
Аналитики IDC также отмечают рост поставок коммерческих устройств в крупные российские корпорации и государственные структуры. В частности, это стало причиной значительного роста продаж в сегменте во моноблоков: за год он увеличился в штучном выражении сразу на 82% относительно показателей 2016 г.
По мнению аналитиков IDC, рост российского рынка ПК в 2017 г. также обусловлен тем, что россияне успели привыкнуть к сложившейся экономической ситуации, и постепенно увеличивают свои доходы.
«Продолжает расти интерес покупателей к игровым моделям и ноутбукам премиального сегмента. Примерно 10% от всех поставленных в 2017 году ноутбуков стоят свыше $1000. Пользователи все чаще приобретают производительные устройства по достаточно высоким ценам. Сказывается рост номинальной среднемесячной заработной платы и адаптация населения к текущим экономическим условиям», — отметила Наталья Виноградова.