Утечки ИТ-кадров из России больше нет

США и Европу в плане кадров компенсирует СНГ

По экспертной оценке в России завершился количественный отток ИТ кадров. Ситуация с утечкой сохраняется в отношении ИТ-шников, желающих поработать в США и Европе. Однако часть специалистов склонна возвращаться из этих регионов обратно.

Об этом сообщил Валентин Макаров — президент некоммерческого партнерства «Руссофт», объединяющие отечественных компаний-разработчиков программного обеспечения.

С его слов, часть людей возвращается в Россию именно из упомянутых США и Европы, но равновесие возникло на волне тенденции к желанию остаться в нашей стране ИТ-шников, прибывших к нам на заработки из Украины, а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

течки ИТ-кадров в России больше нет: Отток компенсирует приток

Еще в 2016 г. такая тенденция, по оценкам Макарова, не наблюдалось. В данном контексте он называет 2016 г. «провальным», имея в виду значительный отток кадров.

Оценки кадровых утечек

Отметим, что в недавнем докладе «Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений» говорится, что, по данным Росстата, в 2015 г. из России уехали 51,8 тыс. граждан, а в 2016 г. — около 59,7 тыс. При этом авторы работы — сотрудники Института демографии ВШЭ Юлия Флоринская и Никита Мкртчян — отметили, что эти данные значительно ниже реальных.

Аутсорсинг России на подъеме

Напомним, что объем зарубежных продаж российского ПО и услуг по его разработке в 2017 г. составил примерно $8,5 млрд. Об этом недавно рассказал Валентин Макаров. Пока это предварительные данные, детализация которых появится в конце марта 2018 г.

На данный момент Макаров полагает, что темпы роста обозначенного сегмента остались на прошлогоднем уровне в 10—12% — невзирая на «санкции и проблемы геополитики». «Прогноз на 2018 г. — объем зарубежных продаж продолжит рост, прежде всего за счет увеличения продаж на рынках стран третьего мира», — отмечает он.