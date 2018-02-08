В России с помощью блокчейна совершена первая сделка по жилью

Росреестр впервые зарегистрировал договор долевого участия в строительстве с использованием блокчейна. Технология была применена для того, чтобы сам Росреестр и Фонд защиты граждан — участников долевого строительства всегда имели доступ к актуальной информации по сделке, и чтобы эту информацию нельзя было подделать.

Сделка по блокчейну

В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) впервые был использован блокчейн для регистрации договора о строительстве жилья. Об этом сообщает на своем сайте госкомпания АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК).

Оформление документа по блокчейну прошло в рамках совместного проекта Росреестра, АИЖК и Внешэкономбанка. ПО для регистрация договора было разработано центром компетенций «Блокчейн Коммуна», который был создан Внешэкономбанком.

Заключение договора происходило в Ленинградской области, выбранной для осуществления пилотного запуска проекта. Документ представляет собой соглашение о долевом строительстве — таком типе строительства, при котором застройщик привлекает средства нескольких «дольщиков» и возводит на эти деньги жилье, которое передает «дольщикам» после ввода в эксплуатацию.

Зачем нужен блокчейн

По словам главы Росреестра Виктории Абрамченко, ведомство пытается решить вопрос повышение уровня безопасности и одновременно прозрачности данных о недвижимости ее владельцах, в связи с чем тестирует сразу несколько новых технологий, одна из них — блокчейн. Блокчейн в данном случае был использован чтобы зафиксировать взнос застройщика, оговоренный договором участия в долевом строительстве. В дальнейшем средства будут зарезервированы и списаны на компенсационный счет Фонда денежных средств застройщика.

Росреестр считает, что блокчейн поможет повысить безопасность и одновременно прозрачность данных о недвижимости

Российское законодательство обязывает застройщика отчислять в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства 1,2% от суммы договора долевого участия по каждому новому объекту строительства. Росреестр регистрирует договор только после того, как получает из Фонда данные об уплате взносов застройщиком. На счету Росреестра и Фонда уже более 20 тыс. совместно проведенных транзакций, сообщает Александр Плутник, генеральный директор АИЖК.

Благодаря блокчейну Росреестр, Фонд и другие стороны, участвующие в проекте, в любой момент могут увидеть, на какой стадии находится регистрация каждого договора. Кроме того, это дает гарантию, что данные в информационных системах Росреестра и Фонда всегда будут совпадать. Если же между системами ведомств по какой-то причине не будет связи, блокчейн обеспечит возможность локально работать с полным пакетом данных. Наконец, блокчейн защитит данные от внесения несанкционированных изменений, отмечает Владимир Демин, председатель правления Центра блокчейн компетенций Внешэкономбанка.

Блокчейн в Росреестре

В июле 2017 г. министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что пилотные проекты по внедрению блокчейна в госсекторе будут отрабатываться именно в Росреестре, так как в своем нынешнем виде информационные системы ведомства не всегда эффективны и дорого обходится государству.

В качестве первого пилотного направления Орешкин указал договоры долевого участия и оформление ипотеки. Внедрение блокчейна должно в итоге сократить процедуру заключения подобных договоров с 15 дней до одного.

Кроме того, с 1 января по 1 июля 2018 г. правительством Москвы, Федеральной налоговой службой (ФНС) и Росреестром проводится экспериментальный проект по проверке достоверности данных Росреестра с помощью блокчейна. Результаты эксперимента будут обнародованы в августе 2018 г.

Технология блокчейн

Блокчейн («цепочка блоков») — это технология, лежащая в основе криптовалюты Bitcoin. Она представляет собой аналог публичной книги приходно-расходных операций. Когда пользователь системы решает совершить транзакцию, он объявляет об этом всем участникам системы, и данные о его транзакции записываются в блок. Когда блок достигает определенных размеров, он записывается в конец цепочки блоков.

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, копии которой имеются во множестве компьютеров пользователей всего мира, что делает ее взлом непосильной задачей. Транзакции записываются в блок с использованием цифровых подписей участников сделки. Чтобы встроить блок в цепочку, применяется идентификатор, рассчитываемый в ходе сложных математических операций.