Андрей Чеглаков лишился контрольного пакета в «Моем офисе»

Частный инвестор Александр Тимченко, занимавший в 2012-2017 гг. должность гендиректора «Отраслевого центра внедрения» РЖД, приобрел 5% акций разработчика «Моего офиса». Акции были выкуплены у Андрея Чеглакова, который также продал еще 4,8% другим акционерам компании, лишившись в итоге контрольного пакета.

Новый акционер

У компании «Новые облачные технологии», разработчика отечественного офисного пакета «Мой офис», появился новый акционер — Александр Тимченко, выкупивший 5% акций предприятия, о чем свидетельствует запись в базе Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Доля была приобретена у основного акционера «Новых облачных технологий», бывшего вице-президента «Ростелекома» Андрея Чеглакова. С учетом того, что еще 11 декабря 2017 г. Чеглаков передал 4,8% акций другим акционерам компании — Василию Цуприку и Томасу Хенделю (1,9% и 2,9% соответственно), его доля за последние неполных два месяца сократилась с 50,5% до 40,7%. Таким образом, он лишился в организации контрольного пакета.

Представительница «Новых облачных технологий» Лилиана Пертенава подтвердила CNews факты совершения сделок, сумма которых не раскрывается. По ее словам, компания активно развивается, перспективы бизнеса и грядущие крупные проекты привлекают инвесторов. В настоящий момент компания реализует планы по привлечению нового финансирования, о которых сообщала в 2017 г.

На данный момент, по данным ЕГРЮЛ, состав учредителей «Новых облачных технологий» насчитывает 11 позиций. Андрей Чеглаков, напомним, владеет долей в 40,7%, Алексею Кирсанову, Виталию Кривенко и Александру Давидану принадлежит по 10% акций, гендиректор компании Дмитрий Комиссаров является держателем 6% акций, по 5% принадлежит ООО «Интеркорп» и Александру Тимченко. Также в состав учредителей входят Томас Хендель, владеющий долей в 4,5%, Алексей Доброхотов и Василий Цуприк, которым принадлежит по 3,5 %, и Маттиас Варниг, у которого на руках находится 1,8% акций.

Кто такой Александр Тимченко

Лилиана Пертенава подчеркивает, что Александр Тимченко не является родственником миллиардера российского происхождения, проживающего в Финляндии, Геннадия Тимченко. Новый акционер разработчика «Моего офиса» — частный инвестор. Он входит в советы директоров и владеет долями в ряде компаний в сфере инжиниринга, ИТ, разработки, производства и сервиса микроэлектронной аппаратуры, электротехнического, теплотехнического и энергетического оборудования, строительства и обслуживания транспортных, нефтегазовых и телекоммуникационных объектов.

Новый акционер «Новых облачных технологий» Александр Тимченко

В феврале 2012 г. Тимченко занял должность гендиректора «Отраслевого центра внедрения новой техники и технологий» (ОЦВ), которую оставил в июне 2017 г. 43,43% акции ОЦВ принадлежат «Российским железным дорогам» (РЖД), компании также связаны рядом контрактов. Помимо этого Тимченко является экспертом Агентства стратегических инициатив, некоммерческой организации по продвижению новых проектов, созданной правительством России.

Чеглаков распродает акции

В ноябре 2017 г. CNews писал, что у «Новых облачных технологий» появился новый акционер — Маттиас Варниг, выкупивший у Андрея Чеглакова долю в 1,8%. После совершения этой сделки у Чеглакова оставалось 50,5% акций. С тех пор его доля сократилась на 9,8%, включая продажу 5% акций Тимченко. Одновременно с ноября наблюдается увеличение доли Василия Цуприка с 1,6% до 3,5% и Томаса Хенделя с 1,6% до 4,5%.

Примечательно, что последние (до Варнига) из вошедших в состав учредителей компании Цуприк и Хендель вместе с Варнигом числятся соучредителями ООО МТВ (ранее «МТВ консалтинг»). Организация была зарегистрирована 31 июля 2017 г. Основным видом ее деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ее гендиректором заявлен Филипп Чеглаков (однофамилец крупнейшего соучредителя «Новых облачных технологий»). Сайт компании в интернете редакции обнаружить не удалось.