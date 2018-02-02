По следам «чипокалипсиса»: в Intel кадровая революция

Intel сообщил о массовой замене сотрудников на ключевых постах в руководстве. Предполагаемая причина — скандал вокруг недавно обнаруженных уязвимостей Meltdown и Spectre. Компания заменила топ-менеджеров, отвечавших за исследования и разработки, производственные процессы, качество и безопасность продукции, а также кадровые вопросы.

Перестановки в Intel

Intel сообщил о ряде кадровых перестановок внутри корпорации, которые затронули ключевые посты в топ-менеджменте. Зарубежные СМИ, в том числе ZDNet, связывают назначения со скандалом, разгоревшимся вокруг серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre, которые были обнаружены в процессорах компании начиная с 1995 г. выпуска.

Главный технический директор

Должность старшего вице-президента и главного технического директора Intel занял доктор Майкл Мэйберри (Michael Mayberry). До этого он занимал пост корпоративного вице-президента. Мэйберри также возглавляет отдел исследований и разработок Intel Labs и cовет корпорации по исследованиям. Он будет отвечать за глобальные исследования компании в сфере вычислительной техники и коммуникации.

Мэйберри присоединился к Intel в 1984 г. в качестве инженера интеграции процессов и с тех пор успел сменить внутри компании множество должностей. В 2005 г. он был переведен в группу исследования компонентов, где отвечал за подготовку будущих этапов технологического развития Intel.

Другие назначения

Кроме того, на должность старшего вице-президента по производству технологий была назначена доктор Энн Б. Келлехер (Ann B. Kelleher). Она будет отвечать за обеспечение качества в корпоративном сегменте, корпоративные сервисы, доставку товаров и услуг, а также управлять цепочками поставок. Кроме того Келлехер будет заниматься стратегическим планированием производственной деятельности Intel по всему миру. Она начала работать в компании в 1996 г. на должности инженера-технолога, впоследствии занималась передачей технологий и повышением эффективности производства в сфере 200- и 300-миллиметровых полупроводников.

Слева направо: Лесли С. Калбертсон, Энн Б. Келлехер, Майкл Мэйберри и Мэттью М. Смит

Одновременно Лесли С. Калбертсон (Leslie S. Culbertson) была назначена исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером по обеспечению качества и безопасности продуктов. До этого она трудилась на посту старшего вице-президента по кадрам. Отныне задачей Калбертсон будет повышение безопасности продукции Intel. Она начала работать в Intel в 1979 г. а в 2003 г. была избрана корпоративным вице-президентом и назначена финансовым директором.

На должности главы кадровой службы Лесли С. Калбертсон заменит Мэттью М. Смит (Matthew M. Smith), получившего звание старшего вице-президента. К Intel Смит присоединился в 1997 г.

«Чипокалипсис» Meltdown и Spectre

Напомним, в начале января 2018 г. появилась информация, что в процессорах Intel, AMD и ARM64 обнаружены две серьезные уязвимости, получившие названия Meltdown и Spectre. Meltdown дает возможность пользовательскому приложению получить доступ к памяти ядра, а также к другим областям памяти устройства. Spectre же нарушает изоляцию памяти приложений, благодаря чему через эту уязвимость можно получить доступ к данным чужого приложения.

Исследователи отмечают, что эксплуатировать Spectre гораздо труднее, чем Meltdown, однако ее гораздо сложнее и ликвидировать. Из-за того огромного количества устройств, которые в итоге оказались под ударом, обнаружение Meltdown и Spectre получило в прессе название «чипокалипсис». В настоящий момент большинство разработчиков популярных ОС уже выпустили патчи против Meltdown и работают над закрытием Spectre. Патчи самой Intel, подвергшиеся суровой критике экспертов, в ряде случаев отправляют устройства в постоянную перезагрузку.

По стечению обстоятельств, гендиректор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) продал принадлежащие ему акции компании на сумму $24 млн в конце ноября 2017 г., когда компания сама уже знала о наличии уязвимостей, но еще до того, как об этом стало широко известно. На руках у гендиректора Intel осталось всего 250 тыс. акций — необходимый минимум, которым он обязан владеть по трудовому договору. Компания называет продажу акций Кржанича плановой.