Конец эпохи: Поглощена компания Xerox

Японская Fujifilm выкупает 50,1% акций американской Xerox. В результате будет создано совместное предприятие стоимостью $18 млрд. Основой для него послужит уже существующая совместная компания Fuji Xerox. В ходе реструктуризации будет сокращено 10 тыс. рабочих мест.

Продажа Xerox

Компания Xerox, американский производитель копировальной техники, продает контрольный пакет акций японской Fujifilm. В результате поглощения будет создана компания стоимостью $18 млрд. Для легендарной Xerox, название которой стало нарицательным для офисной техники, это означает конец эпохи независимости.

В настоящий момент капитализация Xerox оценивается в $8,3 млрд, при этом у компании $4 млрд чистого долга. В ходе поглощения нынешние акционеры получат наличные дивиденды в размере $9,8 на акцию. Fujifilm станет владельцем 50,1% акций Xerox. По мере распространения новости о продаже акции Xerox выросли на Нью-Йоркской бирже на 3,3% до $33,75.

Объединенное предприятие возглавит нынешний гендиректор ксерокс Джефф Якобсон (Jeff Jacobson). Новая компания намерена сократить 10 тыс. рабочих мест в Азии в порядке реструктуризации. Fujifilm объясняет это «возрастающей суровостью» условий на рынке.

По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Саймона Чана (Simon Chan), слияние пойдет на пользу обеим компаниям. Оно позволит им достичь всемирного охвата рынка, поскольку в настоящий момент Fuji Xerox присутствуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Xerox фокусируется на обеих Америках и Европе. Объединившись, компании также смогут сэкономить на исследованиях, развитии продуктов, а в перспективе и на производстве.

Проблемы Fuji Xerox

У Xerox и Fujifilm уже есть совместное предприятие в Азии под названием Fuji Xerox, созданное около 55 лет назад. Оно и станет основой той компании, которая образуется в процессе поглощения. Недавно Fuji Xerox подверглась проверке со стороны властей Новой Зеландии и Австралии. Деятельностью компании заинтересовались регуляторы, которые расследуют случаи серьезного мошенничества. Незадолго до этого японская Fujifilm признала в своей деятельности в Новой Зеландии и Австралии «ошибку учета» в размере $355 млн с 2011 по 2016 гг.

Xerox прекращает существование в качестве самостоятельной компании

Все это дало повод Карлу Айкану (Carl Icahn), одному из крупнейших акционеров Xerox, настаивать на пересмотре условий сотрудничества с Fujifilm, и на введении в состав совета четырех новых директоров. На тот момент опрошенные Bloomberg эксперты полагали, что возможно, однако маловероятно, что Айкан добивается покупки всей Xerox со стороны Fujifilm.

К Айкану присоединился другой крупный акционер Xerox, Дарвин Дисон (Darwin Deason). Вместе они владеют в компании долей около 15%, то есть более 40 млн акций. Союзники настаивали на смещении Джеффа Якобсона с поста гендиректора Xerox.

Деятельность акционеров

Это не первый случай, когда инициатива отдельных акционеров оказывает решающее влияние на судьбу Xerox. Например, в октябре 2016 г. Дарвин Дисон в судебном порядке попытался приостановить раскол компании, о котором Xerox объявила в январе 2016 г. Дарвин является основателем аутсорсинговой компании Affiliated Computer Services (ACS), поглощенной Xerox в 2010 г. за $6,4 млрд.

Раскол Xerox на две компании, пояснял Диксон, вернет бренд в состояние до 2010 г., когда производство техники и оказание услуг были разделены. Дисон сообщил федеральному суду Далласа в США, что это оставит основанную им фирму в невыгодном положении. В ходе поглощения ACS Дисон приобрел пакет привилегированных акций Xerox в обмен на контрольный пакет акций своей компании. Всего в его руках оказалось 6% акций Xerox.