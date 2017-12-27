«Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP

Производящий в том числе боевые танки «Уралвагонзавод» проиграл иск к интегратору «ИБС экспертиза» на 58 млн руб., и теперь ему придется рассчитаться по долгам за годичное обслуживание SAP ERP.

Решение в пользу ИТ-интегратора

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону компании «ИБС экспертиза» в ее споре с Научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского, с которого интегратор требовал около 58,03 млн руб. ИТ-штрафов и неустоек. Поданный в сентябре 2017 г. иск к «Уралвагонзаводу» был удовлетворен полностью. Деньги должны быть перечислены «ИБС экспертизе».

Как следует из материалов дела, из упомянутой суммы порядка 55,26 млн руб., по мнению истца, составила задолженность за эксплуатацию бизнес-приложений и техподдержку некоего ПО, а 2,8 млн руб. — неустойка, начисленная за просрочку оплаты оказанных услуг.

На апелляцию ответчику отведен месяц. На момент выхода материала в «Уралвагонзаводе» не смогли прокомментировать ситуацию. Напомним, это профильное входящее в контур управления «Ростеха» предприятие двойного назначения производит не только вагоны, но и военную технику, например боевые танки Т-90 и Т-14. Пресс-служба IBS от комментариев воздержалась.

Из-за чего судились интегратор и танкостроитель

Анализ баз «Контур.Фокуса», «Госзакупок» и «Госзатрат» позволяет судить о том, что договорные отношения фигурантов дела касались услуг по оперативному устранению инцидентов в системе SAP ERP — консультированию по решению бизнес-задач пользователей системы, анализу и оценке ее работы, техподдержке ПО.

Выпускающий танки «Уралвагонзавод» оштрафован на 58 миллионов

Соответствующий контракт был заключен между «Уралвагонзаводом» и «ИБС» по итогам состоявшегося в апреле 2016 г. тендера с начальной ценой контракта в 63,7 млн руб. «ИБС» стала единственным его участником, поэтому комиссия и подписала с ней контракт — снизив сумму договора до 60,6 млн руб. Срок договорных отношений был ограничен 12 месяцами — 24 апреля 2017 г.

К слову сказать, по его истечении новый аналогичный контракт также достался «ИБС экспертизе» — победителю нового тендера с начальной ценой контракта в 60,7 млн руб. На выбор поставщика кроме «ИБС» пришли «Сапран групп» и «Философия ИТ», но договор был подписан с «проверенным» поставщиком — «ИБС экспертизой» — на 53,95 млн руб.

Отметим, что, как следует из материалов дела, по проблемному контракту «факт оказания услуг, отсутствие со стороны ответчика претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг, размер задолженности по их оплате материалами дела подтверждены и заказчиком не оспорены».