В столичных судах появится еще одна система для аудио- и видеозаписи

В рамках внедрения электронного правосудия в Москве создана новая подсистема — «Мероприятие». Благодаря этому решению, сотрудники 36 судов общей юрисдикции Москвы смогут записывать и транслировать не только судебные заседания, но и другие события: семинары, пресс-конференции, собрания судей.

В московских судах внедрят АИС «Мероприятие»

В столичных судах общей юрисдикции появится новая подсистема — «Мероприятие». Она станет частью внедряемой в Москве «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). Ее создание предусмотрено дополнительным соглашением с исполнителем работ по проекту — компанией «Крок».

С помощью АИС «Мероприятие» в московских судах общей юрисдикции будут записывать и транслировать различные события, не связанные напрямую с рассмотрением дел и слушаниями. Это могут быть обучающие семинары, пресс-конференции, собрания и другие мероприятия.

«Внедренный ранее инструмент предназначен только для аудио- и видеозаписи записи судебных заседаний, однако в судах часто требуется записывать и транслировать различные непроцессуальные события. Подсистема «Мероприятие», реализованная в виде веб-приложения, как раз позволит это делать», — отмечает технический менеджер компании «Крок» Леонид Медвецкий.

С помощью АИС «Мероприятие» будут записывать и транслировать обучающие семинары, пресс-конференции, собрания и другие мероприятия.

Подсистема уже принята Московским городским судом и сейчас идет подготовка к ее промышленной эксплуатации. Окончание внедрения запланировано на середину декабря 2017 г., а массовому использованию будет предшествовать обучение сотрудников судов. В первую очередь, это работники пресс-службы Мосгорсуда и помощники председателей районных судов, которые и будут планировать и назначать мероприятия.

В основе нового инструмента — уже существующие разработки

Ядром новой подсистемы стала уже используемая подсистема аудио- и видео-фиксации КИС СОЮ, собственная разработка «Крок». Решение сможет использовать любые подключенные к нему камеры, установленные в судах общей юрисдикции столицы. Фактически доработки заключались в создании отдельной учетной базы, а также экранных форм и интерфейсов, которые позволяют планировать, записывать и просматривать мероприятия, а также вести поиск по названию, дате, типу события и другим атрибутам. Никакой дополнительной поставки оборудования или дооснащения помещений в судах Москвы не потребовалось.

Операторами подсистемы «Мероприятие» станут порядка 10 человек в Московском городском суде и несколько человек от каждого из районных судов. Для них, как и для остальных пользователей, реализовано распределение прав доступа. Отдельные суды могут транслировать мероприятия только на ту аудиторию, которой интересно проходящее событие. Ограничение видимости доступно не только по месту работу сотрудника суда, но и по занимаемой им позиции. Например, можно транслировать мероприятия только для членов судейского корпуса.

«Сами записи будут храниться в центре обработки данных Мосгорсуда, — рассказывает Леонид Медвецкий. — Но о какой-либо серьезной дополнительной нагрузке на КИС СОЮ речь не идет. Сравнивать количество таких мероприятий с числом слушаний нельзя: в первом случае можно говорить о нескольких записях в месяц, во втором — о многих тысячах».

Если понадобится распространить материал среди сотрудников судов, это можно сделать, опубликовав новость на внутреннем портале и прикрепив к ней ссылку на запись внутри подсистемы «Мероприятие». Приложение будет доступно для всех работников судов общей юрисдикции Москвы (около 5 тыс. человек) через веб-интерфейс, никакого дополнительного ПО инсталлировать не придется.

Что уже сделано в рамках КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запущены 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы. Заключенное осенью 2017 г. дополнительное соглашение предусматривает разработку и внедрение ряда новых подсистем, а также дополнение имеющейся функциональности. Среди ключевых элементов КИС СОЮ — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Управления ФСИН, ФНС, Федерального Казначейства, Федеральной службы судебных приставов по Москве и др.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Средства для осуществления проекта были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.