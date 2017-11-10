В России сократят срок выдачи биометрических загранпаспортов

Срок выдачи загранпаспорта, в том числе с биометрическим чипом, сокращается с четырех до трех месяцев — в случае подачи заявления по месту пребывания. Для тех, кто станет оформлять его по месту проживания, все остается по-прежнему.

Загранпаспорт — за три месяца

Загранпаспорт, в том числе содержащий электронный носитель информации, теперь можно будет получить по месту пребывания не за четыре, а за три месяца. Содержащий эти положения закон был одобрен Правительством. Теперь ему остается пройти процедуру принятия в Госдуме.

«Это позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», — говорится на сайте Правительства.

Срок «домашнего» оформления не меняется

Как подчеркнул на правительственном заседании премьер-министр Дмитрий Медведев, срок получения документа по месту регистрации сохраняется прежний — один месяц. «МВД работает над дальнейшим сокращением срока оформления загранпаспорта по месту пребывания», — заверил чиновник.

Правительство одобрило сокращение сока выдачи загранпаспортов

Именно это ведомство стало автором описываемого законопроекта. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила его 7 ноября 2017 г.

Что такое паспорт с биометрией

Концепция создания российских паспортно-визовых документов нового поколения была принята в 2005 г., а первые общегражданские «биопаспорта» начали выдавать в 2006 г. Одной из причин для этого стало изменение порядка въезда в США и страны Западной Европы, вызванное усилением борьбы с терроризмом.

Паспорта нового поколения отличаются от всех предыдущих более долгим, 10-летним (а не 5-летним, как в старых типах документов) сроком действия, современными способами защиты и пр.

В биометрический паспорт встроен чип, на который записывается информация, которая доступна только для машинного считывания: фото, персональные данные (имя, дата рождения и пр.). Также именно на этот чип могут быть записаны отпечатки пальцев и иные данные.

Выдачей паспортов в России с 2016 г. занимается Главное управление по вопросам миграции МВД через свои отделения. В то же время оформить заявление на выдачу можно через портал госуслуг и в МФЦ.