Сотни российских предприятий выбрали «1C» вместо SAP и Oracle

Директор «1С» Борис Нуралиев рассказал, что именно привлекает заказчиков в решениях его компании по сравнению с продуктами западных вендоров, а также оценил степень влияния на бизнес «1С» государственного курса на импортозамещение и описал стратегию роста на ближайшее время.

Выбор в пользу «1C»: импортозамещение ни при чем

За два года 198 российских компаний, выбирая для себя ERP-систему из нескольких конкретных вариантов, в итоге остановились на решении «1C», а не его зарубежных конкурентах — продуктах SAP, Oracle и Microsoft. Об этом рассказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев. По его словам эти данные были собраны из отчетов партнеров компании за период с 2015 г. по февраль 2017 г.

Среди причин своего выбора в пользу «1С» 95 из 198 упомянутых структур указали невысокую стоимость лицензий, внедрения, сопровождения и владения системой, 72 — соответствие функциональности отраслевой специфике и потребностям клиента, 57 — значительное число подготовленных по продукту специалистов, большой выбор партнеров и доступность сопровождения, 39 — распространенность решения, использование других продуктов «1С», необходимость интеграции с ними, 31 — компетентность интегратора по «1С» и позитивный опыт работы с ним.

Еще 28 компаний обратили внимание на легкость внедрения и эксплуатации ERP «1C», гибкость и малое число требующихся доработок, 26 — на возможность быстрой адаптации к изменениям законодательства, 18 — на скорость внедрения, у 17 организаций в штате присутствовал персонал, имеющий компетенции по «1С», восемь — прислушались к положительным отзывам в отрасли, пять — признали за «1С» открытость и надежность системы, три — отметили авторитет вендора.

Как подчеркивает Борис Нуралиев, несмотря на известный всем политический курс последних лет, само по себе импортозамещение как понятие-лозунг имело сколько-нибудь существенное значение при выборе в пользу отечественного разработчика лишь в одной компании — то есть для 0,5% от общего числа респондентов.

Динамика продаж главного на сегодня продукта «1С»

При этом Нуралиев все же признает для своей компании определенную полезность государственного курса на импотозамещение. Он сделал ERP «1С» модной — крупные заказчики перестали стесняться открыто говорить о проектах по ее внедрению, а менеджеры, ответственные в холдингах за импортозамещение, теперь смело отчитываются перед руководством, демонстрируя проекты по «1С» в качестве подтверждения эффективности своей работы.

Стратегия роста бизнеса «1С»

Самым важным продуктом своей компании на сегодняшний день Борис Нуралиев считает «1С:предприятие». «Темпы этого направления несколько выше, чем темпы развития холдинга в целом», — отметил он, продемонстрировав слайд презентации, на котором по итогам первых девяти месяцев текущего года компания прогнозирует рост продаж партнерам этого продукта (лицензий, подписок и сервисов) в 2017 г. на уровне 6,85%.

Что касается доли рынка, то напомним, что по данным IDC, на которые традиционно ссылается Борис Нуралиев, по итогам 2016 г. среди ведущих поставщиков информационных систем управления предприятием (ERP и др.) на российском рынке «1С» занимает второе место с долей в 32,9% в денежном выражении. По сравнению с 2015 г. она прибавила 0,2%. Лидером здесь по-прежнему остается SAP с долей в 49%. У Microsoft сейчас 8,8%, у Oracle — 4%, у «Галактики» — 2,2%. На остальных игроков приходится 3,2%.

По числу продаваемых лицензий «1С» считает себя в России явным лидером с долей рынка свыше 80%. (Более точные данные компания сможет получить только после стабилизации курса рубля к доллару.) В ситуации такого доминирования Нуралиев отдает себе отчет в том, что дальнейший рост бизнеса — достаточно сложная задача.

«Здесь есть несколько вариантов, — говорит бизнесмен. — Можно выходить за рубеж, можно пытаться работать с теми категориями клиентов, с которыми раньше дел не велось — с самыми крупными (например, с «Почтой России» или РЖД) и с самыми маленькими, которые еще недавно вели учет в тетради в клеточку».

Одной из долгосрочных стратегий может стать открытие курсов по программированию на платформе «1С» в учебных центрах компании не только для взрослых, но и для детей.

«Но самое для нас перспективное и ценное — это дать нашим клиентам, которые нами уже довольны, что-то новое, — отмечает Нуралиев. — Раньше мы в основном предлагали автоматизировать учет, а теперь все больше будем пытаться автоматизировать основную деятельность предприятия». В понимании бизнесмена, если дело касается торговой организации, нужно помочь ей найти новых клиентов и правильно подобрать поставки. А если это, например, производственное предприятие, то необходимо повысить эффективность его работы за счет внутрицехового планирования.