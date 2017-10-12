Российские ученые придумали, как заряжать смартфоны теплом тела

Ученые из Красноярска создали материал, способный максимально поглощать тепло человеческого тела и заряжать с его помощью мобильные устройства. Материал, состоящий из алмазно-графитовой смеси и полиэтиленовых гранул, получил название «черное тело».

«Черное тело»

Российские ученые создали уникальное по свойствам «черное тело» — эластичный материал, способный к поглощению тепла. Если обеспечить ему постоянный контакт с человеческой кожей, он будет абсорбировать тепло, излучаемое телом человека, и заряжать с его помощью мобильные устройства, утверждают авторы проекта.

Пластину «черного тела» можно встроить в нательный гаджет. Тепло человеческого тела будет подаваться через поглотитель на термоэлектрические элементы, которые преобразуют его в напряжение, обеспечивающее работу мобильной техники. В настоящий момент ученые разрабатывают прототипа устройства, в котором «черное тело» будет играть роль элемента питания.

Авторами изобретения являются сотрудники Института физики им. Л. В. Киренского Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН». О сделанном открытии центр сообщил на своем сайте. Непосредственным создателем «черного тела» стал кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории молекулярной спектроскопии КНЦ СО РАН Александр Иваненко.

Особенности материала

Идея «черного тела» появилась в ходе работы над федеральным проектом «Спектр-М», известным также как космическая обсерватория «Миллиметрон», которую планируется запустить в 2025 г. Сотрудники центра изучали способность металлизированных полимерных пленок поглощать энергию. Речь идет о пленках, которые используются для защиты искусственных космических объектов от солнечных лучей. Как выяснилось, эти материалы могут применяться сходным образом и на Земле.

Внешний вид поглотителя тепла, получившего название «черное тело»

«Черное тело» состоит из алмазно-графитовой смеси и полиэтиленовых гранул. В процессе его формирования эти составляющие нагреваются под высоким давлением. За поглощение тепла отвечает алмазно-графитовая смесь. Во время нагрева она проникает в матрицу полиэтилена, что обеспечивает «черному телу» эластичность.

От аналогичных материалов «черное тело» отличает небольшая толщина. Кроме того, новый поглотитель рассчитан на работу с широким спектром длин волн. Он обеспечивает максимальное поглощение теплового излучения, не отражая его, уверяют авторы проекта.

Сфера применения

По словам научного сотрудника лаборатории молекулярной спектроскопии института Игоря Тамбасова, «черное тело» было создано для использования в проекте «Миллиметрон». Сейчас оно применяется в аппаратно-программном комплексе, предназначенном для измерения излучательной и поглощательной способностей покрытий в широком диапазоне температур.

В будущем поглотитель может быть применен в фототермоэлектрических преобразователях. «То есть, везде, где есть источники тепла, а это машины, ТЭЦ, мы можем поставить поглотители и собрать дополнительную энергию при помощи термоэлектрических материалов, с этой точки зрения его можно отнести к энергоэффективным технологиям», — отметил Тамбасов.