«Яндекс» запустил сервис для лечения котиков в интернете

Сервис «Яндекс.здоровье» начнет удаленно консультировать по вопросам здоровья не только людей, но и домашних животных. В компетенцию привлеченных ветеринаров входит лечение кошек, собак, мышей, птиц, обезьян и других животных. Консультации будут проводить сотрудники московского ветеринарного центра «Зоовет».

Консультации с ветеринаром

«Яндекс» добавил в свой сервис дистанционных медицинских консультаций «Яндекс.здоровье» возможность проконсультироваться онлайн с ветеринаром. Теперь пользователи сервиса смогут показать питомца специалисту вне зависимости от своего географического местоположения. Исходя из симптомов, ветеринар определит, следует ли везти животное в клинику. Если такой необходимости нет, он может назначить лечение удаленно, по видеосвязи.

Напомним, закон об оказании телемедицинских услуг в России, принятый в июле, запрещает назначать подобным образом лечение человеку — в этом случае необходим хотя бы один очный визит к доктору.

В «Яндекс.здоровье» ветеринару нет необходимости даже видеть животное по видеосвязи. Владелец питомца может поговорить со специалистом только голосом, или же в текстовом чате, а также отослать фото страдающего животного. «Можно показать любимого щенка, который грустит в углу, или отправить фото котика, у которого слезятся глаза», — приводит примеры «Яндекс».

Как это работает

Консультации проводят сотрудники московского ветеринарного центра «Зоовет». Центр открылся в 2004 г. Его штат насчитывает 40 специалистов разных направлений, распределенных по 16 отделениям. К настоящему моменту пациентами центра стали около 400 тыс. животных.

Компетенция привлеченных к удаленному консультированию ветеринаров распространяется не только на кошек и собак, но и на хомяков, мышей, морских свинок и других домашних грызунов. Также можно получить консультацию относительно состояния ящерицы, птицы того или иного вида, змеи или обезьяны. Первый сеанс обойдется клиенту в 99 руб., все последующие будут стоить по 499 руб.

Причиной обращения к ветеринару могут быть не только тревожные симптомы у животного, но и вопросы по уходу за ним. После консультации специалист вышлет клиенту отчет, в котором рекомендации будут изложены в письменном виде.

По словам руководителя сервиса «Яндекс.здоровье» Григория Бакунова, самостоятельно диагностировать состояние животного хозяевам очень трудно, поскольку питомец не может рассказать о своих симптомах. Соответственно, необходимо обратиться к ветеринару. Однако поездка в ветеринарную клинику — это большой стресс для животного. Удаленные консультации со специалистом помогут этого избежать.

Что такое «Яндекс.здоровье»

Сервис «Яндекс.здоровье» был представлен компанией в мае 2017 г., в ходе ежегодной конференции Yet Another Conference (YAC). Сервис имеет клиентские приложения в App Store и Google Play. Партнером в оказании услуг выступила онлайн-клиника Doc+, в которую ранее инвестировал сам «Яндекс». В настоящий момент в сервисе доступны три категории врачей — педиатры, терапевты и гинекологи.

Стоимость первой консультации составляет 100 руб., повторной — 500 руб. Пользователь может взаимодействовать с врачом как посредством текстового чата, так и с помощью видеоконференций и пересылки фотографий.

«Яндекс.Здоровье» позиционируется как альтернатива многоичисленным медицинским форумам в интернете, где пользователи ищут советы относительно лечения различных заболеваний, но никто не дает гарантий относительно верности таких советов.

В дальнейшем «Яндекс» планирует расширить перечень медицинских специалистов, с которыми можно получить консультации. Запланировано и привлечение новых партнеров в развитие сервиса. В более отдаленных планах — анализ информации с фитнес-трекеров.