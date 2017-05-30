«Яндекс» начал лечить людей через интернет за деньги. Видео

«Яндекс» запустил три новых сервиса. Компания создала сервис дистанционных медицинских консультаций, добавили возможность создания публикаций в интеллектуальном агрегаторе новостей «Яндекс.Дзен» и открыла API к сервису прогноза погоды «Метеум».

«Яндекс» занялся телемедициной

В ходе ежегодной конференции Yet Another Conference (YAC) компания «Яндекс» представила три новых сервиса.

В первую очередь речь идет о мобильном приложении для телемедицинских консультаций - «Яндекс.Здоровье» (App Store, Google Play).

Партнером в данном сервисе выступила онлайн-клиника Doc+, в которую прежде инвестировал сам «Яндекс». Пока в сервисе доступны только две категории врачей - педиатры и терапевты.

Стоимость первой консультации составляет 100 руб., повторной - 500 руб. Пользователь может взаимодействовать с врачом как посредством текстового чата, так и с помощью видеоконференций и пересылки фотографий.

«Яндекс.Здоровье» будет позиционироваться как альтернатива многоичисленным медицинским форумам в интернете, где пользователи ищут советы относительно лечения различных заболеваний, но никто не дает гарантий относительно верности таких советов.

В дальнейшем «Яндекс» планирует расширить перечень медицинских специалистов, с которыми можно получить консультации. Запланировано и привлечение новых партнеров в развитие сервиса.

В более отдаленных планах - анализ информации с фитнес-трекеров. Но пока, как подчеркивают в «Яндексе», как такого рода информация может пригодиться врачам. Кроме того, для развития сервиса необходимо принятие закона о телемедицины.

Пока сервис работает только в форме мобильного приложения, но в скором времени ожидается появление веб-версии.

Улучшенный прогноз погоды с открытым API

Другой представленный продукт - это расширение сервиса прогноза погоды. У «Яндекса» уже есть сервис «Метеум», который путем анализа информации из различных источников и специальных алгоритмов формирует собственный прогноз погоды для конкретных местоположений.

Теперь данный алгоритм улучшен за счет добавления данных с большого количества погодных радаров, которые будут обсчитываться с помощью специально созданных алгоритмов и нейросетей.

Кроме того, «Яндекс» решил открыть API (интерфейс доступа) к «Метеум». В «Яндексе» утверждают, что поведение пользователей во многом зависит от погоды, и, соответственно, от этого зависит объем трафика на сайт.

Например, в жаркую погоду пользователь скорее кликнет на банер со стаканом холодного сока, тогда как в холодную погоду он нажмет, скорее, на банер с чашкой кофе. Поэтому доступ к прогнозу погоды позволит владельцам сайтам проводить специальные маркетинговые акции.

Платформа публикаций от «Яндекса»

Еще один новый продукт - это платформа для публикаций материалов через сервис «Яндекс.Дзен». Этот сервис представляет из себя ленту новостей для смартфона, формируемую под конкретного пользователя с помощью технологий искусственного интеллекта.

Теперь «Яндекс» добавил возможность создавать публикации непосредственно через «Яндекс.Дзен». Такая возможность может пригодиться как авторам и издателям, так и брендам.

Публикации в «Яндекс.Дзен» с помощью искусственного интеллекта будут донесены до максимально релевантной аудитории, при этом создателям контента не потребуется вкладываться в создание своих платформ и их продвижение.

«Яндекс» потратит $1 млн на премирование авторов

Присутствует и возможность размещать рекламу с разделением доходов между «Яндексом» и авторами. Более того, «Яндекс» намерен выделить $1 млн для поощрения авторов наиболее интересных публикаций.

Кроме того, «Яндекс» разработал новый формат публикаций - нарратив. Это слайд-шоу с мультимедийным контентом (анимации, видео и т.д.), который позволяет наиболее наглядно представит материал. Финальный экран нарратива переводит пользователя на необходимый ресурс.

У «Яндекс.Дзен» уже есть встроенный конструктор для нарративов. Также в сервисах статистики - «Яндекс.Метрика», Google Analytics и т.д. - стали видны переходы с «Яндекс.Дзен».